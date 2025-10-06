Különös szerkezettel járták végig gyűjtögetők a Tisza-tavat, kiderült, mit kerestek a vidéken

Zöld Trabantot látok, szerencsét találok! – tartja a régi mondás. De mit talált az, aki szeptember utolsó hétvégéjén kék Trabantot látott a Tisza-tónál? Nos, szemetet. Ez pedig egyrészt nem véletlen, másrészt örömteli. Arról van szó ugyanis, hogy a tiszaroffi Vadász Zsolt, a Trabant-expedíció vezetője ezúttal a Tisza-tavat kerülte meg csapatával – no meg épp a kék Trabantjával. Az önkéntes természetvédők ezúttal sem fukarkodtak a jó cselekedetekkel.

Különleges járgánnyal vágtak neki a Tisza-tónak az önkéntes természetvédők

Fotó: Beküldött fotó

A Tisza-tónál jártak az önkéntes természetvédők

– Évi rendszerességgel szervezünk természetvédelmi rendezvényeket, többek között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Múlt hétvégén a Tisza-tónál jártunk mintegy negyven autóval, jó negyven résztvevővel és rengeteg gyerekkel. Körbebicikliztuk- és autóztuk a tavat, majd a vízügy engedélyével a kiskörei vízzáró gáttól a kiskörei Tisza-hídig egy hatszáz méteres szakaszon összeszedtük a szemetet – fejtette ki hírportálunknak Vadász Zsolt.

Rengetegen vettek részt a Trabant-expedíció minapi Tisza-tó-kerülésén

Fotó: Beküldött fotó

Az expedíció egyébként a tiszaroffi iskolából indult, a helyi önkormányzat és egy vállalkozás támogatásával. Mint Vadász Zsolt elmondta, a túra részeként GPS-es pontkereső versenyt is rendeztek, a tározó jászkunsági oldalán bejárták a Jóreménység-szigetet, a Tiszaderzsi Kenguru Parkot, voltak Tiszafüreden, de a verseny a Tisza-tó Heves vármegyei részén is folytatódott. A program része volt többek között világjárók élménybeszámolóiból tartott előadás, bográcsozás, csónakos túra is.

A szeptember utolsó hétvégéjén megtartott Tisza-tó-kerülés egyébként egy még nagyobb expedíció előszobája volt. E napokban a Trabant-expedíció már a Kaukázusban jár egy több hónapos felfedezőúton.