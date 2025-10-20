Most a korán kelők járnak jól: aki fenn lesz hajnalban, nem fogja megbánni

Az idei ősz is bővelkedik égi látványosságban. Október 21–én hajnalban és 21–22–én éjjel különleges élményben lehet részünk. Az Orionidák meteorraj fénycsíkjai nyújtanak különleges élményt. A jelenségről Ujlaki Csaba szolnoki csillagász mesélt hírportálunknak.

Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, érkezik az Orionidák meteorraj

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

– Az Orionidák a Halley–üstökös „űrporából” származnak, és ilyenkor, ősszel a Föld pontosan áthalad ezen a törmeléksávon – magyarázta Ujlaki Csaba szolnoki csillagász. – Ezek az apró részecskék ahogy becsapódnak a légkörbe, felizzanak és fénycsíkot hagynak maguk után. A szakember elmondása szerint évente kétszer láthatjuk a meteorrajt. Egyszer áprilisban, ami a déli féltekén látványos, majd október 2–től november 7–ig. A mostani csúcsidőszak október 20–22. között várható, a legjobb esélyek október 21–én hajnalban, nagyjából 1 és 5 óra között és 21–22–én éjjel lesznek. – Érdemes a hajnali órákat választani, mert ekkor az Orion csillagkép már magasan jár az égen, így több meteor fut át a látómezőn – mondta a szakember.

A sebességük lenyűgöző: akár 66 kilométert is megtesznek másodpercenként, ami látványos, gyors villanásokat eredményez.

– Ezek a meteorok nagyon fürgék, rövid ideig látszanak, de gyakran fényes nyomot hagynak maguk után – tette hozzá Ujlaki Csaba.

Újhold idején lesz a meteorraj csúcsa, vagyis a holdfény nem zavarja a látványt. – Városi fényektől távol, például a Tisza–parton vagy egy dombtetőn érdemes megfigyelni a jelenséget és hagyjuk, hogy a szemünk hozzászokjon a sötéthez – tanácsolta a csillagász. – Ilyenkor óránként tíz–húsz „leeső csillagot” is megpillanthatunk, és néha egészen fényes, látványos villanások is előfordulnak.

Az Orionidák gyorsaságukról és fényes, hosszú csóváikról ismertek, ami miatt sokak szerint ez a legszebb őszi égi jelenség.

