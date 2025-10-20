október 20., hétfő

Most a korán kelők járnak jól: aki fenn lesz hajnalban, nem fogja megbánni

Különleges látványt tartogat az égbolt a hajnali órákban. Október 21–én éri el a csúcspontját az Orionidák meteorraj.

Major Angéla

Az idei ősz is bővelkedik égi látványosságban. Október 21–én hajnalban és 21–22–én éjjel különleges élményben lehet részünk. Az Orionidák meteorraj fénycsíkjai nyújtanak különleges élményt. A jelenségről Ujlaki Csaba szolnoki csillagász mesélt hírportálunknak.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

– Az Orionidák a Halley–üstökös „űrporából” származnak, és ilyenkor, ősszel a Föld pontosan áthalad ezen a törmeléksávon – magyarázta Ujlaki Csaba szolnoki csillagász. – Ezek az apró részecskék ahogy becsapódnak a légkörbe, felizzanak és fénycsíkot hagynak maguk után. A szakember elmondása szerint évente kétszer láthatjuk a meteorrajt. Egyszer áprilisban, ami a déli féltekén látványos, majd október 2–től november 7–ig. A mostani csúcsidőszak október 20–22. között várható, a legjobb esélyek október 21–én hajnalban, nagyjából 1 és 5 óra között és 21–22–én éjjel lesznek. – Érdemes a hajnali órákat választani, mert ekkor az Orion csillagkép már magasan jár az égen, így több meteor fut át a látómezőn – mondta a szakember.

A sebességük lenyűgöző: akár 66 kilométert is megtesznek másodpercenként, ami látványos, gyors villanásokat eredményez.
– Ezek a meteorok nagyon fürgék, rövid ideig látszanak, de gyakran fényes nyomot hagynak maguk után – tette hozzá Ujlaki Csaba.

Újhold idején lesz a meteorraj csúcsa, vagyis a holdfény nem zavarja a látványt. – Városi fényektől távol, például a Tisza–parton vagy egy dombtetőn érdemes megfigyelni a jelenséget és hagyjuk, hogy a szemünk hozzászokjon a sötéthez – tanácsolta a csillagász. – Ilyenkor óránként tíz–húsz „leeső csillagot” is megpillanthatunk, és néha egészen fényes, látványos villanások is előfordulnak.

Az Orionidák gyorsaságukról és fényes, hosszú csóváikról ismertek, ami miatt sokak szerint ez a legszebb őszi égi jelenség.
 

 

