Két rendezvény, egy helyszín: hangulatosan telt a nap a szolnoki Ormos Imre parkban – galériával
Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak Szolnok egyik legnagyobb parkjában, ahol két rendezvényt tartottak egyszerre szombaton.
Egyszerre két programnak is otthont adott az Ormos Imre park szombaton. A 15. Tallinn-Alcsi Családi napot és az 5. SÖR-FESZT-IGYÁL elnevezésű baráti családi pikniket is a parkban rendezték meg.
A programok szervezői finomabbnál finomabb ételekkel, italokkal és szórakoztató programokkal várták a látogatókat.
A kicsiknek ugrálóvár és játszóház, míg a nagyok számára zenés koncertek, food truckok és természetesen sokéle sör biztosította a jó hangulatot.
Családi nap és sörfesztivál az Ormos Imre ParkbanFotók: Nagy Balázs
