Imádták a gyerekek a rendhagyó roadshow szolnoki állomásának programjait – galériával

Szombaton Szolnokra érkezett az Országos Hulladékudvari Road Show. A családi nap keretében érdekesebbnél érdekesebb programokon keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók a Felső-Szandai réten található telephellyel és annak működésével.

A szervezők játékokkal, interaktív kvízzel, workshopokkal és ajándékokkal készültek a résztvevőknek.