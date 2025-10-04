október 4., szombat

Környezettudatosság

Imádták a gyerekek a rendhagyó roadshow szolnoki állomásának programjait – galériával

Címkék#Felső-Szandai réten#Országos Hulladékudvari Road Show#workshop

A környezettudatos hulladékkezelés volt a középpontban Szolnokon: a városba érkezett az Országos Hulladékudvari Road Show! Fotókon mutatjuk, hogyan telt a nap.

Nagy Balázs

Szombaton Szolnokra érkezett az Országos Hulladékudvari Road Show. A családi nap keretében érdekesebbnél érdekesebb programokon keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók a Felső-Szandai réten található telephellyel és annak működésével. 

A szervezők játékokkal, interaktív kvízzel, workshopokkal és ajándékokkal készültek a résztvevőknek.

Nyitott hulladékudvarok napja Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

