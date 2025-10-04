Környezettudatosság
2 órája
Imádták a gyerekek a rendhagyó roadshow szolnoki állomásának programjait – galériával
A környezettudatos hulladékkezelés volt a középpontban Szolnokon: a városba érkezett az Országos Hulladékudvari Road Show! Fotókon mutatjuk, hogyan telt a nap.
Szombaton Szolnokra érkezett az Országos Hulladékudvari Road Show. A családi nap keretében érdekesebbnél érdekesebb programokon keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók a Felső-Szandai réten található telephellyel és annak működésével.
A szervezők játékokkal, interaktív kvízzel, workshopokkal és ajándékokkal készültek a résztvevőknek.
Nyitott hulladékudvarok napja SzolnokonFotók: Nagy Balázs
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre