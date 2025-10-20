1 órája
Az ősz beköltözött a Jászkunságba, mi pedig megmutatjuk: válogatás olvasóink legszebb képeiből.
Egyetlen kérdés elég volt, és elárasztották oldalunkat a legszebb fotók. Az ősz a Jászkunságban elképesztően gyönyörű. A Facebookon érkezett képekből válogattunk – íme a vármegye októberi arca.
Igazi őszi csendélet
Forrás: Beküldött fotó
Az ősz az egyik legfotogénebb évszak, ezt pedig olvasóink is tökéletesen bizonyították. Az ősz a Jászkunságban rengeteg olvasónkat ihletett meg.
Olvasóink fotói ősszelFotók: Beküldött fotók
A Szoljon.hu Facebook-oldalán feltettük a kérdést:
Készítettél már igazi őszi hangulatú fotót?
– és nem is kellett sokat várni a válaszokra.
Több mint 60 komment érkezett, tele aranyló lombokkal, tükörsima tavakkal és sétára hívó erdei ösvényekkel. Volt, aki a Tisza-part csendjét örökítette meg, más a napsütésben ragyogó erdőt, de közös bennük, hogy mindegyik képben ott van az ősz nyugalma és színpompája.
Itt és ekkor láthatjuk majd a misztikus jelenséget, amit életünkben már soha többé