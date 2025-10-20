október 20., hétfő

Galériával

1 órája

Az ősz beköltözött a Jászkunságba, mi pedig megmutatjuk: válogatás olvasóink legszebb képeiből.

#Tisza-part#nyugalom#ösvény#erdő

Egyetlen kérdés elég volt, és elárasztották oldalunkat a legszebb fotók. Az ősz a Jászkunságban elképesztően gyönyörű. A Facebookon érkezett képekből válogattunk – íme a vármegye októberi arca.

Szoljon.hu
Igazi őszi csendélet

Forrás: Beküldött fotó

Az ősz az egyik legfotogénebb évszak, ezt pedig olvasóink is tökéletesen bizonyították.  Az ősz a Jászkunságban rengeteg olvasónkat ihletett meg. 

Olvasóink fotói ősszel

Fotók: Beküldött fotók

A Szoljon.hu Facebook-oldalán feltettük a kérdést: 

Készítettél már igazi őszi hangulatú fotót?

– és nem is kellett sokat várni a válaszokra.

Több mint 60 komment érkezett, tele aranyló lombokkal, tükörsima tavakkal és sétára hívó erdei ösvényekkel. Volt, aki a Tisza-part csendjét örökítette meg, más a napsütésben ragyogó erdőt, de közös bennük, hogy mindegyik képben ott van az ősz nyugalma és színpompája.

 

