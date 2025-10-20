Az ősz beköltözött a Jászkunságba, mi pedig megmutatjuk: válogatás olvasóink legszebb képeiből.

A Szoljon.hu Facebook-oldalán feltettük a kérdést:

Készítettél már igazi őszi hangulatú fotót?

– és nem is kellett sokat várni a válaszokra.

Több mint 60 komment érkezett, tele aranyló lombokkal, tükörsima tavakkal és sétára hívó erdei ösvényekkel. Volt, aki a Tisza-part csendjét örökítette meg, más a napsütésben ragyogó erdőt, de közös bennük, hogy mindegyik képben ott van az ősz nyugalma és színpompája.