47 perce
Ez nagyon menő! Régi, elhasznált seprűkből kreált bohém fejek bukkannak fel egy jászsági parkban
Kreatív lokálpatrióták az ősz színeivel és kincseivel idén is hangulatossá varázsolták a Kossuth téri parkot. A színpompás jászkiséri őszi dekoráció elkészítésében az újrahasznosítás és a közösségi élmény is fontos szerepet kapott. Ki mondta, hogy a kidobásra szánt seprűket nem lehet új életre kelteni?
Kicsik és nagyok arcára is mosolyt csal a jászkiséri őszi dekoráció, mely összefogással készült el a Kossuth téri parkban. Mókás fotókon mutatjuk, hogyan kaptak új életet a régi, elhasznált seprűk.
Így dobják fel az újrahasznosított seprűk az őszi dekorációt
Csipkebogyó-ruhába öltöztetett rejtélyes női alak, színes krizantémok, szalmabála smile és vicces seprű figurák is díszítik a városközpontot Jászkiséren. Az ötletes kompozíciót ebben az évben is Farkasné Nagy Márta, a helyi Alapszolgáltatási Központ vezetője és segítői készítették el. A helyieket egy kis játékkal igyekeztek bevonni a dekorálásba.
Őszi dekoráció JászkisérenFotók: Illés Anita
Arra kérték az alkotni vágyókat, hogy az otthon fellelhető régi, elhasznált cirokseprűket keltsék új életre és szúrják a parkot díszítő szalmabálákba. Ahogy a fotókon is látható, a kidobásra szánt háztartási eszközök újragondolása remekül sikerült. Ottjártunkkor is örömmel fedezték fel a bohém seprűfejeket a járókelők.
Ezt látni kell! Mókás alakok, egyedi szelfipont és egy kis borzongás – idén is benépesült Tökfalva