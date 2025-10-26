Ez nagyon menő! Régi, elhasznált seprűkből kreált bohém fejek bukkannak fel egy jászsági parkban

Kicsik és nagyok arcára is mosolyt csal a jászkiséri őszi dekoráció, mely összefogással készült el a Kossuth téri parkban. Mókás fotókon mutatjuk, hogyan kaptak új életet a régi, elhasznált seprűk.

Idén is nagyon egyedi és ötletes lett az őszi dekoráció Jászkiséren. A vidám kompozíció a Kossuth téri parkot szépíti

Fotó: Illés Anita

Így dobják fel az újrahasznosított seprűk az őszi dekorációt

Csipkebogyó-ruhába öltöztetett rejtélyes női alak, színes krizantémok, szalmabála smile és vicces seprű figurák is díszítik a városközpontot Jászkiséren. Az ötletes kompozíciót ebben az évben is Farkasné Nagy Márta, a helyi Alapszolgáltatási Központ vezetője és segítői készítették el. A helyieket egy kis játékkal igyekeztek bevonni a dekorálásba.