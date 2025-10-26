október 26., vasárnap

Ez nagyon menő! Régi, elhasznált seprűkből kreált bohém fejek bukkannak fel egy jászsági parkban

Kreatív lokálpatrióták az ősz színeivel és kincseivel idén is hangulatossá varázsolták a Kossuth téri parkot. A színpompás jászkiséri őszi dekoráció elkészítésében az újrahasznosítás és a közösségi élmény is fontos szerepet kapott. Ki mondta, hogy a kidobásra szánt seprűket nem lehet új életre kelteni?

Illés Anita

Kicsik és nagyok arcára is mosolyt csal a jászkiséri őszi dekoráció, mely összefogással készült el a Kossuth téri parkban. Mókás fotókon mutatjuk, hogyan kaptak új életet a régi, elhasznált seprűk. 

Mókás lett az őszi dekoráció Kiséren.
Idén is nagyon egyedi és ötletes lett az őszi dekoráció Jászkiséren. A vidám kompozíció a Kossuth téri parkot szépíti
Fotó: Illés Anita

Így dobják fel az újrahasznosított seprűk az őszi dekorációt 

Csipkebogyó-ruhába öltöztetett rejtélyes női alak, színes krizantémok, szalmabála smile és vicces seprű figurák is díszítik a városközpontot Jászkiséren. Az ötletes kompozíciót ebben az évben is Farkasné Nagy Márta, a helyi Alapszolgáltatási Központ vezetője és segítői készítették el. A helyieket egy kis játékkal igyekeztek bevonni a dekorálásba.

Őszi dekoráció Jászkiséren

Fotók: Illés Anita

Arra kérték az alkotni vágyókat, hogy az otthon fellelhető régi, elhasznált cirokseprűket keltsék új életre és szúrják a parkot díszítő szalmabálákba. Ahogy a fotókon is látható, a kidobásra szánt háztartási eszközök újragondolása remekül sikerült. Ottjártunkkor is örömmel fedezték fel a bohém seprűfejeket a járókelők. 


 

