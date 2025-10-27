2 órája
Csodálatos őszi köntösbe öltözött a Tisza-part, lenyűgöző látványt nyújt a szolnoki sétány – galériával
Igazi színkavalkádban fürdik a szolnoki Tisza-part, a fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöztek. Lenyűgöző felvételeken mutatjuk, milyen csodálatos köntöst húzott magára a vármegyeszékhely!
Őszi színek kavalkádja fogadta azokat, akik a napokban kilátogattak a szolnoki Tisza-partra. A már hetek óta beköszöntött ősz megannyi pompázó színbe öltöztette a fák lombkoronáit. A lehulló falevelek a zöldből vörösbe, sárgába és barnába fordultak, visszafordíthatatlan jelét adva az évszakváltásnak.
Szolnok őszi színekben: lenyűgöző!
A természetnek ez a múló csodája számtalan területen inspirál bennünket. Sokan kilátogattak futni, sétálni, vagy éppen gyönyörködni a táj szépségében. Képgalériánk ezeket a pillanatokat örökítette meg.
Őszi színek a szolnoki Tisza-partonFotók: Kiss János
Gőzölög a Tisza, csodás a látvány
Nem a színkavalkád az egyetlen csodálatos ajándék ezen az őszön: nemrég hírportálunkon is beszámoltunk róla, megesik, hogy a reggeli hűvös napsütésben különleges látványt nyújt a Tisza gőzölgő vize, azt is szokás mondani, hogy pipál ilyenkor a folyó. Erről a nem mindennapi jelenségről nemrég mutattunk egy igazán látványos képgalériát.
Gőzölgő Tisza SzolnoknálFotók: Mészáros János
