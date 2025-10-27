Csodálatos őszi köntösbe öltözött a Tisza-part, lenyűgöző látványt nyújt a szolnoki sétány – galériával

Őszi színek kavalkádja fogadta azokat, akik a napokban kilátogattak a szolnoki Tisza-partra. A már hetek óta beköszöntött ősz megannyi pompázó színbe öltöztette a fák lombkoronáit. A lehulló falevelek a zöldből vörösbe, sárgába és barnába fordultak, visszafordíthatatlan jelét adva az évszakváltásnak.

Őszi színekben pompázik Szolnok

Fotó: Kiss János

A természetnek ez a múló csodája számtalan területen inspirál bennünket. Sokan kilátogattak futni, sétálni, vagy éppen gyönyörködni a táj szépségében. Képgalériánk ezeket a pillanatokat örökítette meg.