Színkavalkád

48 perce

Csodálatos őszi köntösbe öltözött a Tisza-part, lenyűgöző látványt nyújt a szolnoki sétány – galériával

Címkék#Tisza-part#természet#sétány

Igazi színkavalkádban fürdik a szolnoki Tisza-part, a fák lombjai aranyba, vörösbe és barnába öltöztek. Lenyűgöző felvételeken mutatjuk, milyen csodálatos köntöst húzott magára a vármegyeszékhely!

Kiss János

Őszi színek kavalkádja fogadta azokat, akik a napokban kilátogattak a szolnoki Tisza-partra. A már hetek óta beköszöntött ősz megannyi pompázó színbe öltöztette a fák lombkoronáit. A lehulló falevelek a zöldből vörösbe, sárgába és barnába fordultak, visszafordíthatatlan jelét adva az évszakváltásnak.

őszi színek
Őszi színekben pompázik Szolnok
Fotó: Kiss János

Szolnok őszi színekben: lenyűgöző!

A természetnek ez a múló csodája számtalan területen inspirál bennünket. Sokan kilátogattak futni, sétálni, vagy éppen gyönyörködni a táj szépségében. Képgalériánk ezeket a pillanatokat örökítette meg.

Őszi színek a szolnoki Tisza-parton

Fotók: Kiss János

Gőzölög a Tisza, csodás a látvány

Nem a színkavalkád az egyetlen csodálatos ajándék ezen az őszön: nemrég hírportálunkon is beszámoltunk róla, megesik, hogy a reggeli hűvös napsütésben különleges látványt nyújt a Tisza gőzölgő vize, azt is szokás mondani, hogy pipál ilyenkor a folyó. Erről a nem mindennapi jelenségről nemrég mutattunk egy igazán látványos képgalériát.

Gőzölgő Tisza Szolnoknál

Fotók: Mészáros János

 

