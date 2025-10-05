2 órája
Recept, ami felturbózza a keringést és legyőzi a fáradtságot
Az ősz nemcsak a természetet színezi át, hanem a piacokat is. Az őszi zöldségek közül a sárgarépa, a sütőtök, a cékla, a padlizsán és az édesburgonya nemcsak finomak, hanem tele vannak vitaminokkal.
Az ősz a konyhában is az egyik legizgalmasabb évszak. A piacok roskadoznak a friss, színes zöldségektől: narancssárga sütőtök, roppanós sárgarépa, lilás padlizsán, mézédes édesburgonya és vérvörös cékla hívogatja a háziasszonyokat. Ezek a szezonális finomságok nemcsak ízekben gazdagok, hanem vitaminokkal és ásványi anyagokkal is feltöltik a szervezetet – éppen akkor, amikor a hűvös időben a legnagyobb szükségünk van rájuk. Érdemes tehát kihasználni az őszi kínálatot, és változatos receptekkel becsempészni ezeket az asztalra. A diéta abc szerint mutatjuk, miben bővelkednek ezek az őszi zöldségek, és egy–egy receptet is ajánlunk a Mindmegette.hu oldaláról.
Őszi zöldségek – természetes vitaminraktár
Ha változatosan fogyasztjuk ezeket a szezonális finomságokat, az ősz így nem a fáradtságról, hanem a friss energiáról és az új ízekről szólhat.
Sárgarépa – a klasszikus immunerősítő
- A sárgarépa béta-karotinban gazdag, amely A-vitaminná alakul a szervezetben, így támogatja a látást, a bőr szépségét és az immunrendszert. Ráadásul roppanós textúrája miatt nyersen is fogyasztható, salátákban vagy mártogatós mellé is.
Citromos–mézes sárgarépasaláta
Reszeljünk le 2–3 nagyobb répát, adjunk hozzá egy citrom levét és egy evőkanál mézet – frissítő saláta készül belőle, ami energiát ad a nap folyamán.
Sütőtök – az ősz édes ajándéka
- A sütőtök igazi „komfortzöldség”: magas A-, B-, C- és E-vitamin tartalma erősíti az immunrendszert, rostjai támogatják az emésztést, narancssárga húsa pedig jókedvre derít a borús napokon.
A tökéletes sütőben sült sütőtök
A megtisztított, felszeletelt tököt sütőpapírral vagy alufóliával bélelt tepsibe tesszük. Az egészet letakarjuk alufóliával, és így sütjük a 200 fokra előmelegített sütőben kb.10-15 percig. A fóliát levesszük, és további kb. 40-50 percig, vagyis puhulásig sütjük, majd a sütőt kikapcsolva, kb. még 10-15 percig pihentetjük a tökszeleteket. Ízlés szerint fogyasztjuk önmagában, vagy mézzel megcsorgatva, gyömbérrel vagy csilivel megszórva, de használhatjuk alapanyagként pite, muffin vagy kevert sütemény készítéséhez is.
Padlizsán – mediterrán hangulat ősszel
- A padlizsán különlegessége, hogy nagyon alacsony a kalóriatartalma, miközben gazdag antioxidánsokban, főként antociánokban, amelyek a szív és az érrendszer védelmében segítenek.
Joghurtos padlizsánkrém
Két nagyobb darab padlizsánt megmossuk, 180 fokos sütőbe toljuk, és addig sütjük, amíg összeesik. Ezután kivesszük a sütőből, lehúzzuk a héját, és a két gerezd fokhagymával összeturmixoljuk.
Egy jól záródó edénybe tesszük, hozzáadjuk a két evőkanál olívaolajat, a sót, a borsot és az egy pohár joghurtot, majd alaposan összekeverjük. Néhány órát pihentetjük. Pirítóssal fenséges, és sokáig eláll.
Édesburgonya – lassú energiaforrás
- A batáta, vagyis az édesburgonya alacsony glikémiás indexű, így nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, ezért kiváló választás akár cukorbetegeknek is. Bővelkedik A-vitaminban és rostban, így hosszan tartó teltségérzetet ad.
Sült édesburgonya
80 dkg édesburgonyát hasítsuk gerezdekre, szórjuk meg borssal és sóval. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, meglocsoljuk az olívaolajjal, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 15-20 perc alatt készre sütjük – a hagyományos sült krumpli egészségesebb alternatívája.
Cékla – vérfrissítő és energizáló
- A cékla vasban, folsavban és nitrátokban gazdag, utóbbiak a vérkeringést serkentik, így a sportolók egyik titkos szuperétele. Fogyasztása segít a fáradtság leküzdésében, és természetes „szíverősítőként” is ismert.
Céklasaláta fetával
Három darab céklát alaposan megmosunk, szárazra töröljük, majd alufóliába csomagolva betesszük az előmelegített, 180 fokos sütőbe, ahol nagyjából egy óra alatt szépen megsül. Amikor kihűlt, lehúzzuk a héját, és kisebb kockákra vágjuk. Huszonöt deka feta sajtot szintén felkockázunk, friss petrezselymet apróra vágunk, és mindezt a sült céklához keverjük. Két evőkanál olívaolajat elkeverünk egy evőkanál balzsamecettel, egy evőkanál citromlével és egy mokkáskanál cukorral, majd ezzel az öntettel locsoljuk meg a salátát. Az eredmény egy színes, friss és egészséges céklasaláta, amelyben a cékla édessége és a feta selymessége tökéletes harmóniát alkot.