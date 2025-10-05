Recept, ami felturbózza a keringést és legyőzi a fáradtságot

Az ősz a konyhában is az egyik legizgalmasabb évszak. A piacok roskadoznak a friss, színes zöldségektől: narancssárga sütőtök, roppanós sárgarépa, lilás padlizsán, mézédes édesburgonya és vérvörös cékla hívogatja a háziasszonyokat. Ezek a szezonális finomságok nemcsak ízekben gazdagok, hanem vitaminokkal és ásványi anyagokkal is feltöltik a szervezetet – éppen akkor, amikor a hűvös időben a legnagyobb szükségünk van rájuk. Érdemes tehát kihasználni az őszi kínálatot, és változatos receptekkel becsempészni ezeket az asztalra. A diéta abc szerint mutatjuk, miben bővelkednek ezek az őszi zöldségek, és egy–egy receptet is ajánlunk a Mindmegette.hu oldaláról.

Őszi zöldségek – természetes vitaminraktár

Fotó: Mészáros János

Őszi zöldségek – természetes vitaminraktár

Ha változatosan fogyasztjuk ezeket a szezonális finomságokat, az ősz így nem a fáradtságról, hanem a friss energiáról és az új ízekről szólhat.

Sárgarépa – a klasszikus immunerősítő

A sárgarépa béta-karotinban gazdag, amely A-vitaminná alakul a szervezetben, így támogatja a látást, a bőr szépségét és az immunrendszert. Ráadásul roppanós textúrája miatt nyersen is fogyasztható, salátákban vagy mártogatós mellé is.

Citromos–mézes sárgarépasaláta

Reszeljünk le 2–3 nagyobb répát, adjunk hozzá egy citrom levét és egy evőkanál mézet – frissítő saláta készül belőle, ami energiát ad a nap folyamán.

Sütőtök – az ősz édes ajándéka

A sütőtök igazi „komfortzöldség”: magas A-, B-, C- és E-vitamin tartalma erősíti az immunrendszert, rostjai támogatják az emésztést, narancssárga húsa pedig jókedvre derít a borús napokon.

A tökéletes sütőben sült sütőtök

Forrás: mindmegette.hu

A megtisztított, felszeletelt tököt sütőpapírral vagy alufóliával bélelt tepsibe tesszük. Az egészet letakarjuk alufóliával, és így sütjük a 200 fokra előmelegített sütőben kb.10-15 percig. A fóliát levesszük, és további kb. 40-50 percig, vagyis puhulásig sütjük, majd a sütőt kikapcsolva, kb. még 10-15 percig pihentetjük a tökszeleteket. Ízlés szerint fogyasztjuk önmagában, vagy mézzel megcsorgatva, gyömbérrel vagy csilivel megszórva, de használhatjuk alapanyagként pite, muffin vagy kevert sütemény készítéséhez is.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Padlizsán – mediterrán hangulat ősszel