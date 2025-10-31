1 órája
Halloweenkor életre kelnek a hidegháború árnyai
A hidegháboró árnyai idén újra megmozdulnak halloween estéjén. A rémoltalmi pince borzongató kalanddal várja a látogatókat.
Martfűn a Tisza Cipőgyár egykori irodaháza alatt 800 négyzetméteren kanyarog egy légó pincerendszer erős betonfalakkal, acélajtókkal, szűk folyosókkal és olyan tárgyakkal, amelyek még ma is a hidegháború leheletét hordozzák. Ide menekültek volna az emberek légiriadó idején, ha egyszer tényleg bekövetkezik a baj. Október 31-én, halloween estéjén a rémoltalmi pince újra megnyílik a látogatók előtt.
Kinyílnak a rémoltalmi pince ajtói
A szervezők, a Martfűi Airsoft Sportegyesület és a Martfű Városi Művelődési Központ csapata közösen alakították meg ezt a különleges halloweeni élményt, amely egyszerre játék, felfedezés és egy kicsit próbára tétel is.
Egyénileg lehet majd lemenni a pincébe, és ott egy feladatlap segítségével kell megfejteni bizonyos titkokat
– tudtuk meg Jancsó-Pete Rolandtól, az egyesület elnökétől.
A plakáton olvasható titokzatos mondat – „Minden próbáért jár egy falatnyi jutalom. Ha túléled.” – erre utal. Aki ügyes, jutalmat kap. Aki kevésbé, nos, ő is élménnyel jön fel - monda kicsit sejtetően.
A rémhangulatot élő szereplők, sötétben megbújó alakok és apró, váratlan események teremtik meg. Nem lesz minden sarok mesébe illő. Lesz, amit inkább nem árulnak el előre.
A légópince nagy része bejárható lesz, az ott található eredeti dokumentumok és eszközök mind az élményt fokozzák. A Rémoltalmi pince október 31-én 18 órától 22 óráig várja az érdeklődőket. A látogatók érkezhetnek családdal vagy egyénileg is. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
