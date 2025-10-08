Lánctalpak a földeken
Rizsarany a Nagykunságban: te mennyire vagy otthon a földeken?
Magyarország rizstermesztése nemcsak a múlt része, hanem a jövőé is. A Körös menti rizsföldek és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területek a hazai rizstermesztés központjai.
A magyar rizstermesztés több mint 300 éve jelen van hazánkban, és bár a területek nagysága csökkent, a minőség és az innováció továbbra is kiemelkedő. A Körösök vize és a Tisza menti területek ideális környezetet biztosítanak a rizsnövények számára. De vajon mennyit tudsz a magyar rizsföldekről? Tedd próbára tudásodat és fedezd fel a rizstermesztés titkait!
1.
Melyik vármegyében található Magyarország legnagyobb rizsföldje?
2.
Melyik folyó biztosítja a vizet a rizsföldek számára a Nagykunságban?
3.
Melyik évben kezdődött a rizstermesztés a Nagykunságban?
4.
Melyik rizsfajta a legismertebb térségünkben?
5.
Melyik cég a legnagyobb rizstermesztő Magyarországon?
