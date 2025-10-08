Rizsarany a Nagykunságban: te mennyire vagy otthon a földeken?

A magyar rizstermesztés több mint 300 éve jelen van hazánkban, és bár a területek nagysága csökkent, a minőség és az innováció továbbra is kiemelkedő. A Körösök vize és a Tisza menti területek ideális környezetet biztosítanak a rizsnövények számára. De vajon mennyit tudsz a magyar rizsföldekről? Tedd próbára tudásodat és fedezd fel a rizstermesztés titkait!