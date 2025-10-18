2 órája
Csodálatos eredmény! Tiszatenyő és Jászapáti diákjai képviselik hazánkat a robotolimpián
Szenzációs jászkunsági siker született a közelmúltban megrendezett Robotex Hungary nemzeti döntőben. Térségünk két tanintézményének, a Tiszatenyői Szent István Általános Iskolának, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnak egy-egy csapata korosztályuk és kategóriájuk országos bajnokaként képviselik majd decemberben Magyarországot Észtországban, a tallinni „robotika-világbajnokságon”.
A Robotex a világ egyik legnagyobb nemzetközi robotika versenye, amelyet először 2001-ben rendeztek meg Észtországban. Azóta több ezer fiatal és felnőtt mérte össze tudását és kreativitását a legkülönfélébb robotikai kihívásokban.
A verseny különlegessége, hogy a legkisebbektől a tapasztalt szakemberekig mindenki megtalálhatja a számára izgalmas kategóriát, legyen szó LEGO-robotokról, drónokról vagy önállóan működő, autonóm robotokról.
A nemzetközi közösséghez Magyarország 2024-ben csatlakozott. Azóta hazai csapatok is bemutatkoztak már a nemzetközi mezőnyben, inspirációt adva és tapasztalatot gyűjtve a jövő mérnökei számára.
A robotika nem ördögtől való mesterség
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szinte állandó résztvevője a hazai robotika-versenyeknek, melyekről gyakran érnek el kiváló eredményeket. A hajdúböszörményi RobotOlimpián is sikeres csapatok ez év októberében a fővárosi Csili Művelődési Központban megtartott Robotex Hungary nemzeti döntőjében hívták fel magukra a figyelmet újfent.
Az egy kilogrammos LEGO-szumó kategóriában a 14 évesek alatti korosztálynak kiírt versenyt a „Szisuli01” elnevezésű kétfős csapat (Bodó Gábor és Varga Tamás) nyerte meg, a Tiszatenyői Szent István Általános Iskolát képviselve. A tenyői iskola diákjai a döntőben épp a jászapáti „Zazu” nevű formációval kerültek össze, akiket legyőzve lettek aranyérmesek.
Ugyanebben a kategóriában, de már a 14 év felettiek mezőnyében viszont a jászapátiak „Lopakodó” nevű csapata győzött, mégpedig – térségünk robotikaépítő fölényét jelezve – egy szintén vármegyénkbeli, a Szolnoki Szakképzési Centrum „Keresztapa” nevű csapatát megelőzve a fináléban.
A jászapáti tanintézmény robotika-elszántságáról többször is írtunk már, legutóbb ez év januárjában. Ezúttal a tiszatenyői robotika szakkörösök életébe tekintünk be. Tóth Éva intézményvezető rendkívül szerény, alig bírtuk kihúzni belőle, hogy jóformán az ő kezdeményezésére váltak a Szent István iskola tanulói közül többen is „humanoid robotokká”.
– A robotika tudománya és használata nem ördögtől való, A robotépítés és működtetése az algoritmikus gondolkodást erősíti, amely egy problémamegoldási módszer, s amely során egy adott feladatot lépésenkénti, logikus sorrendben dolgozunk fel. Iskolánkban több évre visszatekintően alkalmazzuk az algoritmikus tanítási módszert. A Karcagi Tankerületi Központ vezetése minden efféle kezdeményezésünkben támogat bennünket, illetve az iskolánkban olyan szakembert sikerült ügyünknek megnyernünk, mint Varga Tamást, matematika-informatika szakos tanárt – magyarázta a térség talán a külcsínben legszebb és belbecsben legsokoldalúbb iskolájának egyik tematikus oktatási erősségét Tóth Éva intézményvezető.
Megtudtuk, hajdanán még beebot-okkal indult a suliban a robotikázás, majd
- miután a Telenor,
- később Yettel
- hipersuli
- és prosuli
programjai egyre újabb képzési módszert és technológiát kínált fel, a robotika szakkör életre hívásának már semmi nem szabott gátat.
– Célunk, hogy az adott korosztálynak játékos formában felkeltsük az érdeklődését a mérnöki és természettudományos pályák iránt, és ösztönözzük őket arra, hogy bátran elinduljanak a jövő technológiája felé vezető úton – szögezi le mindezt Varga Tamás matek-infós tanár, szakkörvezető.
– A digitális világ egyre tágul, a mai, az új, és majd a legújabb nemzedékek számára, ha nem következik be valami drasztikus változás, elkerülhetetlen a modern technológiákkal való találkozás, együttélés. Ha intézményi keretek közé szorítjuk az okoseszközök használatát, akkor vélhetően hasznos tudományt adunk a kezükbe, fejükbe – vélekedik Varga Tamás.
A Robotex Hungary nemzeti döntőjét kategóriájukban Bodó Gábor és a szakkörvezető fia, ifj. Varga Tamás nyerte meg a „Szisu01” nevű kétfős csapatukkal.
– Kitűnő a bizonyítványunk, és még a tesiórákon is aktívak, sportversenyeken is eredményesek vagyunk – büszkélkednek a fiúk, „rákontrázva” azokra a mantrákra, amelyek a digitális technológia elterjedését a családokban haszontalannak, hovatovább károsnak tartják.
– Ezúttal Tomiék győztek, mert mi a közvetett hajtású lendkereket építettük be a szerkezetünkbe, ők viszont a közvetlen, masszív meghajtású fogaskereket használtak a robotjukban – mondja ezt már Hódi Zsombor és Kovács János Imre, akik ugyancsak jeles osztályzatokkal rendelkeznek.
– Legközelebb visszavágunk, de most azért őszintén szorítunk nekik a tallinni nemzetközi versenyen – ölelték meg barátságosan egymást a fiúk...
