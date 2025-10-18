Csodálatos eredmény! Tiszatenyő és Jászapáti diákjai képviselik hazánkat a robotolimpián

A Robotex a világ egyik legnagyobb nemzetközi robotika versenye, amelyet először 2001-ben rendeztek meg Észtországban. Azóta több ezer fiatal és felnőtt mérte össze tudását és kreativitását a legkülönfélébb robotikai kihívásokban.

A Robotex Hungary robotikai nemzeti döntőt nemrégen a fővárosban rendezték meg, ahol a győztes csapatok, köztük a tiszatenyői és jászapáti diákok kvalifikálták magukat a Tallinni fesztiválra

Forrás: Robotex Hungary Facebook-oldala

A verseny különlegessége, hogy a legkisebbektől a tapasztalt szakemberekig mindenki megtalálhatja a számára izgalmas kategóriát, legyen szó LEGO-robotokról, drónokról vagy önállóan működő, autonóm robotokról.

A nemzetközi közösséghez Magyarország 2024-ben csatlakozott. Azóta hazai csapatok is bemutatkoztak már a nemzetközi mezőnyben, inspirációt adva és tapasztalatot gyűjtve a jövő mérnökei számára.

A robotika nem ördögtől való mesterség

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szinte állandó résztvevője a hazai robotika-versenyeknek, melyekről gyakran érnek el kiváló eredményeket. A hajdúböszörményi RobotOlimpián is sikeres csapatok ez év októberében a fővárosi Csili Művelődési Központban megtartott Robotex Hungary nemzeti döntőjében hívták fel magukra a figyelmet újfent.

Az egy kilogrammos LEGO-szumó kategóriában a 14 évesek alatti korosztálynak kiírt versenyt a „Szisuli01” elnevezésű kétfős csapat (Bodó Gábor és Varga Tamás) nyerte meg, a Tiszatenyői Szent István Általános Iskolát képviselve. A tenyői iskola diákjai a döntőben épp a jászapáti „Zazu” nevű formációval kerültek össze, akiket legyőzve lettek aranyérmesek.

Ugyanebben a kategóriában, de már a 14 év felettiek mezőnyében viszont a jászapátiak „Lopakodó” nevű csapata győzött, mégpedig – térségünk robotikaépítő fölényét jelezve – egy szintén vármegyénkbeli, a Szolnoki Szakképzési Centrum „Keresztapa” nevű csapatát megelőzve a fináléban.

A jászapáti tanintézmény robotika-elszántságáról többször is írtunk már, legutóbb ez év januárjában. Ezúttal a tiszatenyői robotika szakkörösök életébe tekintünk be. Tóth Éva intézményvezető rendkívül szerény, alig bírtuk kihúzni belőle, hogy jóformán az ő kezdeményezésére váltak a Szent István iskola tanulói közül többen is „humanoid robotokká”.