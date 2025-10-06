Magasra csaptak a lángok Jászdózsán – galériával

A Jászdózsa védőszentje, Szent Mihály napján gyújtott tüzek a múltban a hazatérő pásztorok számára égtek, a biztonságot és az otthont jelképezve. A régi hagyomány néhány éve újjáéledt. Ma az egész közösség otthonát, a múlttal való élő kapcsolatot jelképezik az égbe törő lángok.

A Szent Mihály napi tűzgyújtás ezúttal is sok érdeklődőt vonzott

Fotó: Pesti József

A minap megtartott rendezvényen ezúttal a jászdózsai Hagyományőrző Klub és a jászárokszállási Tarnamenti Íjász Klub tagjai lobbantották fel a Kőhíd mellett felállított máglyát. Bár az est fénypontja a tűzgyújtás volt, már délután különböző programok várták az érdeklődőket.