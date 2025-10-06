3 órája
Magasra csaptak a lángok Jászdózsán – galériával
A község önkormányzata Szent Mihály napi tűzgyújtásra várta a település lakóit.
A Jászdózsa védőszentje, Szent Mihály napján gyújtott tüzek a múltban a hazatérő pásztorok számára égtek, a biztonságot és az otthont jelképezve. A régi hagyomány néhány éve újjáéledt. Ma az egész közösség otthonát, a múlttal való élő kapcsolatot jelképezik az égbe törő lángok.
A minap megtartott rendezvényen ezúttal a jászdózsai Hagyományőrző Klub és a jászárokszállási Tarnamenti Íjász Klub tagjai lobbantották fel a Kőhíd mellett felállított máglyát. Bár az est fénypontja a tűzgyújtás volt, már délután különböző programok várták az érdeklődőket.
Szent Mihály napi tűzgyújtás JászdózsánFotók: Pesti József
Különleges díjat is átadtak a Szent Mihály napi tűzgyújtáskor
Grósz József gombaszakértő hasznos előadása mellett kiderült, Tajti Ilona cukormentes meggylekvárja végzett az élen az első jászdózsai lekvármustra alkalmával. A megmérettetésre ezúttal tíz ínyencséggel neveztek. A generációkat megmozgató eseményen a gyerekek őszi színezővel és népi játékokkal foglalhatták el magukat.
Zárásként a művelődési házban a Smart zenekar szinte mindenki által ismert, fülbemászó dallamokkal szórakoztatta a közönséget.
