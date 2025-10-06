október 6., hétfő

Megemlékezés

16 perce

Magasra csaptak a lángok Jászdózsán – galériával

Címkék#Szent Mihály#lekvármustra#tűzgyújtás

A község önkormányzata Szent Mihály napi tűzgyújtásra várta a település lakóit.

Pesti József

A Jászdózsa védőszentje, Szent Mihály napján gyújtott tüzek a múltban a hazatérő pásztorok számára égtek, a biztonságot és az otthont jelképezve. A régi hagyomány néhány éve újjáéledt. Ma az egész közösség otthonát, a múlttal való élő kapcsolatot jelképezik az égbe törő lángok.

Szent Mihály napi tűzgyújtás
A Szent Mihály napi tűzgyújtás ezúttal is sok érdeklődőt vonzott
Fotó: Pesti József

A minap megtartott rendezvényen ezúttal a jászdózsai Hagyományőrző Klub és a jászárokszállási Tarnamenti Íjász Klub tagjai lobbantották fel a Kőhíd mellett felállított máglyát. Bár az est fénypontja a tűzgyújtás volt, már délután különböző programok várták az érdeklődőket.

Szent Mihály napi tűzgyújtás Jászdózsán

Fotók: Pesti József

Különleges díjat is átadtak a Szent Mihály napi tűzgyújtáskor

Grósz József gombaszakértő hasznos előadása mellett kiderült, Tajti Ilona cukormentes meggylekvárja végzett az élen az első jászdózsai lekvármustra alkalmával. A megmérettetésre ezúttal tíz ínyencséggel neveztek. A generációkat megmozgató eseményen a gyerekek őszi színezővel és népi játékokkal foglalhatták el magukat.

Zárásként a művelődési házban a Smart zenekar szinte mindenki által ismert, fülbemászó dallamokkal szórakoztatta a közönséget.

