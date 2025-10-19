október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szoljon podcast

1 órája

Eladták a színházat és még díjat is kaptak érte – Tompa Zsuzsával beszélgettünk

Címkék#szoljon podcast#Marketing Díj#Tompa Zsuzsa#Szigligeti Színház

Hogyan lehet eladni a színházat manapság? Podcast adásunk vendége Tompa Zsuzsa, a Szigligeti Színház marketing koordinátora, akivel a színházi élet olyan kulisszája mögé kukkantunk be, ahová tényleg csak ritkán „járnak” érdeklődők.

Avar Vanda

Különleges díjjal értékelték a Szigligeti Színház kreatív martketingeseit: a „Színházat vegyenek” Marketing Díját a legjobb online kampány és legjobb tartalomgyártási megoldás kategóriában is átvehették. A díj kapcsán arról beszélgettünk, hogy hogyan alkalmazkodik a színház népszerűsítése is az új kor elvárásaihoz.

szigligeti színház
A Szigligeti Színház marketing koordinátora, Tompa Zsuzsa mesél nekünk kulisszatitkokról.
Fotó: Nagy Balázs

A Szigligeti Színház széles közönséghez szól

S pont ez adja a nehézségét, amikor arról van szó, hogy hogyan népszerűsítsék a színházba járást egyszerre a fiatalok és az idősebb generáció számára. Megtartani a hű közönséget és becsábítani az újakat más stratégiát kíván. Mit tudhatunk meg erről aktuális podcast adásunkból?

  • Milyen új stratégiával igyekeznek behívni a nézőket a színházba?
  • Miért nem versengenek a színházak egymás között?
  • Hogyan kapcsolódik a színházhoz a cetliken terjesztett jókívánság?
  • Hogyan szólítja meg a színház a legkisebbeket, a fiatalokat és mit szól ehhez az idősebb korosztály?
  • Milyen aktuális műsorral várják a nézőket mostanában a szolnoki Szigligeti Színházban?

Ha Önt is érdekli, hogyan próbál alkalmazkodni a színház a változó világra, vagy ha eddig nem tudta, miért is jó színházba járni, akkor hallgassa meg adásunkat.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Szoljon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu