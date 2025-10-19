Eladták a színházat és még díjat is kaptak érte – Tompa Zsuzsával beszélgettünk

Különleges díjjal értékelték a Szigligeti Színház kreatív martketingeseit: a „Színházat vegyenek” Marketing Díját a legjobb online kampány és legjobb tartalomgyártási megoldás kategóriában is átvehették. A díj kapcsán arról beszélgettünk, hogy hogyan alkalmazkodik a színház népszerűsítése is az új kor elvárásaihoz.

A Szigligeti Színház marketing koordinátora, Tompa Zsuzsa mesél nekünk kulisszatitkokról.

Fotó: Nagy Balázs

A Szigligeti Színház széles közönséghez szól

S pont ez adja a nehézségét, amikor arról van szó, hogy hogyan népszerűsítsék a színházba járást egyszerre a fiatalok és az idősebb generáció számára. Megtartani a hű közönséget és becsábítani az újakat más stratégiát kíván. Mit tudhatunk meg erről aktuális podcast adásunkból?

Milyen új stratégiával igyekeznek behívni a nézőket a színházba?

Miért nem versengenek a színházak egymás között?

Hogyan kapcsolódik a színházhoz a cetliken terjesztett jókívánság?

Hogyan szólítja meg a színház a legkisebbeket, a fiatalokat és mit szól ehhez az idősebb korosztály?

Milyen aktuális műsorral várják a nézőket mostanában a szolnoki Szigligeti Színházban?

Ha Önt is érdekli, hogyan próbál alkalmazkodni a színház a változó világra, vagy ha eddig nem tudta, miért is jó színházba járni, akkor hallgassa meg adásunkat.