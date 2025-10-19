1 órája
Eladták a színházat és még díjat is kaptak érte – Tompa Zsuzsával beszélgettünk
Hogyan lehet eladni a színházat manapság? Podcast adásunk vendége Tompa Zsuzsa, a Szigligeti Színház marketing koordinátora, akivel a színházi élet olyan kulisszája mögé kukkantunk be, ahová tényleg csak ritkán „járnak” érdeklődők.
Különleges díjjal értékelték a Szigligeti Színház kreatív martketingeseit: a „Színházat vegyenek” Marketing Díját a legjobb online kampány és legjobb tartalomgyártási megoldás kategóriában is átvehették. A díj kapcsán arról beszélgettünk, hogy hogyan alkalmazkodik a színház népszerűsítése is az új kor elvárásaihoz.
A Szigligeti Színház széles közönséghez szól
S pont ez adja a nehézségét, amikor arról van szó, hogy hogyan népszerűsítsék a színházba járást egyszerre a fiatalok és az idősebb generáció számára. Megtartani a hű közönséget és becsábítani az újakat más stratégiát kíván. Mit tudhatunk meg erről aktuális podcast adásunkból?
- Milyen új stratégiával igyekeznek behívni a nézőket a színházba?
- Miért nem versengenek a színházak egymás között?
- Hogyan kapcsolódik a színházhoz a cetliken terjesztett jókívánság?
- Hogyan szólítja meg a színház a legkisebbeket, a fiatalokat és mit szól ehhez az idősebb korosztály?
- Milyen aktuális műsorral várják a nézőket mostanában a szolnoki Szigligeti Színházban?
Ha Önt is érdekli, hogyan próbál alkalmazkodni a színház a változó világra, vagy ha eddig nem tudta, miért is jó színházba járni, akkor hallgassa meg adásunkat.
