Legendák találkozója – nosztalgiázott a szolnoki női futballcsapat – galériával

„...Már az előmérkőzés – Szolnok megye és székhelyének női válogatottjainak találkozója – is igazi premier volt a szomszédos salakpályán, remek ráhangoló a nagymeccsre. A helybeli focistalányok köszöntötték virággal a két csapat tagjait és vezetőit, majd a szemerkélő esőtől síkos, helyenként mély talajon elkezdődött a női válogatottak Európa-bajnoki selejtezője…”. Kordokumentum a szolnoki női labdarúgás kezdetéről.

A szolnoki női labdarúgás alapítói, hajdani legendái, játékosai megbonthatatlan baráti hölgykoszorúként gyakorta találkoznak egymással és emlékeznek egykori sportpályafutásukra

Forrás: Beküldött/Szikszainé Fekete Mária

Nos, az említett, a hajdani Szolnok Megyei Néplap 1987. november 16-i számának 8. oldalán megjelentetett, a szolnoki Tiszaligeti Stadionban két nappal korábban lejátszott Magyarország–Svájc 7-1 (1-1) női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésről szóló tudósításban a sorok között rejtőzött egy új szolnoki sportegyesület létrejötte.

„...Több mint százan gyűltek össze péntek (1987. február 20.) este Szolnok tiszaligeti sportcsarnokában az új szabadidősport-egyesület alakuló ülésére. A most létrehozott Tiszaliget SE (TLSE) – a Szolnoki MÁV MTE-től átvett tenisz- és természetjáró szakosztály tagjai és néhány, már a közgyűlés előtt jelentkező amatőr sportoló mellett – mintegy nyolcvan további alapítótaggal gyarapodott ezen az estén…” Ez a beszámoló a Néplap 1987. február 23-i számában jelent meg, s amit akkor a bennfentesek tudtak, arról a nagy nyilvánosság két évvel később értesülhetett. A TLSE ugyanis a az 1987-’88-as szezonban nevezett be a hazai női labdarúgó Országos Bajnokság első és egyetlen, tízcsapatos osztályába.

Az akkori bajnoki nyitányról szóló tudósításból derült ki, miként honnan kell számítani a szervezett szolnoki női nagypályás labdarúgó-történelem origóját: Ragó József, a Tiszaliget SE ügyvezető elnöke 1989 júliusában árulta el a Néplapban a női csapat létrejöttének történetét: „...a két éve életre hívott Tiszaliget SE első feladatainak egyike volt a Magyarország–Svájc női labdarúgó Eb-selejtező mérkőzésének lebonyolítása. A szolnoki találkozó nagy sikert váltott ki a lelátón ülő fiatal lányok köbében, akik nem is haboztak tovább, csapatalakítási szándékukat rövidesen tettek követték… ...Nagy lehetőség köszöntött rájuk az elmúlt napokban, mert az eddig kilenc csapatot magában foglaló magyar NB I-es mezőnyt eggyel kiegészítették. Az ősszel induló bajnokságban Szolnok csapata gyarapítja a létszámot Tiszaliget SE feliratú cégtáblával…”.