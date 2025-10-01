3 órája
Legendák találkozója – nosztalgiázott a szolnoki női futballcsapat – galériával
Ki hinné?! A szolnoki női labdarúgás története közel negyven évre tekint vissza. Az újak ma is gyűjtik a sikereket, a régiek pedig szentimentálisan nosztalgiáznak.
„...Már az előmérkőzés – Szolnok megye és székhelyének női válogatottjainak találkozója – is igazi premier volt a szomszédos salakpályán, remek ráhangoló a nagymeccsre. A helybeli focistalányok köszöntötték virággal a két csapat tagjait és vezetőit, majd a szemerkélő esőtől síkos, helyenként mély talajon elkezdődött a női válogatottak Európa-bajnoki selejtezője…”. Kordokumentum a szolnoki női labdarúgás kezdetéről.
Nos, az említett, a hajdani Szolnok Megyei Néplap 1987. november 16-i számának 8. oldalán megjelentetett, a szolnoki Tiszaligeti Stadionban két nappal korábban lejátszott Magyarország–Svájc 7-1 (1-1) női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésről szóló tudósításban a sorok között rejtőzött egy új szolnoki sportegyesület létrejötte.
„...Több mint százan gyűltek össze péntek (1987. február 20.) este Szolnok tiszaligeti sportcsarnokában az új szabadidősport-egyesület alakuló ülésére. A most létrehozott Tiszaliget SE (TLSE) – a Szolnoki MÁV MTE-től átvett tenisz- és természetjáró szakosztály tagjai és néhány, már a közgyűlés előtt jelentkező amatőr sportoló mellett – mintegy nyolcvan további alapítótaggal gyarapodott ezen az estén…” Ez a beszámoló a Néplap 1987. február 23-i számában jelent meg, s amit akkor a bennfentesek tudtak, arról a nagy nyilvánosság két évvel később értesülhetett. A TLSE ugyanis a az 1987-’88-as szezonban nevezett be a hazai női labdarúgó Országos Bajnokság első és egyetlen, tízcsapatos osztályába.
Az akkori bajnoki nyitányról szóló tudósításból derült ki, miként honnan kell számítani a szervezett szolnoki női nagypályás labdarúgó-történelem origóját: Ragó József, a Tiszaliget SE ügyvezető elnöke 1989 júliusában árulta el a Néplapban a női csapat létrejöttének történetét: „...a két éve életre hívott Tiszaliget SE első feladatainak egyike volt a Magyarország–Svájc női labdarúgó Eb-selejtező mérkőzésének lebonyolítása. A szolnoki találkozó nagy sikert váltott ki a lelátón ülő fiatal lányok köbében, akik nem is haboztak tovább, csapatalakítási szándékukat rövidesen tettek követték… ...Nagy lehetőség köszöntött rájuk az elmúlt napokban, mert az eddig kilenc csapatot magában foglaló magyar NB I-es mezőnyt eggyel kiegészítették. Az ősszel induló bajnokságban Szolnok csapata gyarapítja a létszámot Tiszaliget SE feliratú cégtáblával…”.
Győzelemmel kezdődik a szolnoki női labdarúgás első fejezete
A szolnoki TLSE-s lányok, asszonyok 1989. augusztus 19-én játszották le első hazai mérkőzésüket a Tiszaligeti Stadionban. A vendég Debrecen-Monostorpályi a félidőben 1-0-ra, a fordulás után az 53. percben már 2-0-ra vezetett. A lelkes hazai hölgyek az 56., a 84. és a 89. percben lőtt góljaikkal megfordították a találkozó állását és 3-2-re megnyerték a helyi sporttörténelmi meccset.
A folyamatosan átalakuló csapat tagjai közül többen válogatottak is lettek. Közülük is kiemelkedik a sportpályafutását Karcagról elindító Pádár Anita, aki a későbbiekben fővárosi csapatokban írta be magát a magyar futball-történelembe. „Ancsára” és eredményeire azonban kunsági szülőhelye és Szolnok is büszke lehet. Nevét
- 12-szeres magyar bajnokként,
- 5-szörös Magyar Kupa-győztesként,
- Szuperkupa-győztesként,
- 2-szeres Év játékosaként,
- 123-szoros válogatottsági rekorderként – amelyből 30-szor volt kapitánya a nemzeti csapatnak, s melynek trikolórjában 43-szor volt eredményes –
első helyen jegyzik a magyar női labdarúgás legendáriumában.
A rendszerváltozás utáni „zavaros idők” okozta anyagi nehézségek a szakosztály jövőjét kétségessé tették, jószerével a nemes lelkű vállalkozók jóvoltából tudott csak elindulni a nagypályás bajnokság elit osztályában. A Tiszaliget SE (1988–1992), majd Szolnoki TE (1992–1995), végül Erdei Női Labdarúgó Klub (1995–1996) néven szereplő nagypályás csapat 1996-ban szűnt meg, attól az évtől kezdve azonban a szolnoki futball kispályás-, terem- és futsal-formációkban, különböző nevek alatt a mai napig él és sikeres.
Szolnoki női labdarúgás: nosztalgiatalálkozó az örök barátság jegyébenFotók: Beküldött/Szikszainé Fekete Mária
A Tiszaliget SE egykori, első osztályú, hét évet felölelő nagypályás csapatai a hajdani a TLSE klubbal ellentétben nem „hullottak szét”. A volt játékosok alkalmi nosztalgiatalálkozókon elevenítik fel közös történetüket, az emlékeket, barátságokat, győzelmeket és kudarcokat. A legutóbbi randevút, csak úgy, mint az előzőeket, ezúttal is Szikszainé Fekete Mária szervezőnek, ex-játékosnak köszönhetően, az elmúlt hétvégén adták egymásnak a „lányok”. A szolnoki Green Pub-ban tartott esemény, ahogy többen is megfogalmazták, nagy-nagy szeretettel, vidámsággal zajlott.
Az idei találkozóra két nagypályás kezdőcsapatra való, 22 fős hölgykoszorú gyűlt össze. Ez az emléknap, akárcsak a korábbiak is, a csapat mottója, Kölcsey Ferenctől idézett csodás gondolata jegyében telt el idén is: „Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot”… Folyt. köv!
