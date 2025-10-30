Ezeket a szőlős finomságokat imádni fogja a család: sós és édes receptek őszre hangolva

A szüret lassan a végéhez közeledik, és a családok asztalára is egyre több fajta szőlő kerül. A gyümölcsöt azonban nemcsak magában fogyasztjuk szívesen, hanem ételekhez is gyakran felhasználjuk. Remekül illik sajtokhoz vagy húsok mellé, és sütemények készítéséhez is kitűnő alapanyag. Összegyűjtöttünk néhány különleges receptet a Mindmegette.hu oldalról, amelyekben a szőlő kap főszerepet.

A friss szőlő nemcsak csemegeként finom, hanem ételekhez és desszertekhez is remek alapanyag.

Fotó: Mészáros János

Szőlő felhasználásával készült finomságok

Gyümölcsös sajttorta sütés nélkül

50 dkg kekszmorzsa

3 ek cukrozatlan kakaópor

25 dkg margarin

20 dkg cukor

2 dl tej

1 ek rum

30 dkg mascarpone

2 dl gyümölcsjoghurt

10 dkg tejföl

10 dkg porcukor

4 dl habtejszín

20 g zselatin

15 dkg szőlő

A kekszes alap elkészítéséhez a darált kekszet a kakaóporral összekeverjük. Ezután egy edénybe a margarint a cukorral és a tejjel összemelegítjük annyira, hogy a margarin és a cukor elolvadjon. Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a kakaóporos kekszet és a rumaromát. Kapcsos tortaformába tesszük a masszát, szépen elegyengetjük, és félretesszük.

A krém elkészítéséhez kis lábasba kevés vízzel elvegyítjük a zselatint, és félretesszük. Kikeverjük a mascarponét, joghurtot, tejfölt a porcukorral, és beleforgatjuk a keményre felvert tejszínt. A zselatint kis lángon kevergetve feloldjuk, majd 3–4 evőkanál krémmel elvegyítjük, aztán a többi krémhez adjuk, és ráöntjük a kekszes alapra. Pár órára hűtőbe tesszük.

A díszítéséhez a szőlőszemeket megmossuk, hosszában kettévágjuk, és virág alakokat készítünk belőle, majd a torta tetejére pakoljuk.

Forrás: Mindmegette.hu

Szőlőlekvár

3 kg szőlő

2.5 dl víz

28 dkg cukor

3 ek pektin

1.5 dl citromlé

A szőlőlekvárhoz a szőlőt megmossuk, a sérült szemeket eltávolítjuk. Egy nagyobb serpenyőbe tesszük a szőlőszemeket, hozzáadjuk a vizet, felforraljuk majd visszavesszük a hőt és időnként megkeverve megpároljuk a gyümölcsöt. Kb. 10 perc után levesszük a tűzről és kihűtjük.

Darálóval vagy turmixban péppé zúzzuk a szőlőt.

A szőlőpépet visszaöntjük a serpenyőbe, összekeverjük a cukorral, a pektinnel és a citruslével és nagy lángon felforraljuk. Addig főzzük, amíg a keverék el nem éri a 100 °C–ot. Ezután leszedjük a habot egy kanállal, és a lekvárt az előkészített, sterilizált üvegekbe merjük, lezárjuk majd 10 percig forró vízben dunsztoljuk. (Vagy befőzőgépben az ajánlásnak megfelelő ideig és hőfokon.)