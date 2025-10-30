október 30., csütörtök

Gasztronómia

17 perce

Ezeket a szőlős finomságokat imádni fogja a család: sós és édes receptek őszre hangolva

Címkék#receptajánló#mindmegette#szőlő

Az ősz egyik legkedveltebb gyümölcse a szüret idején különleges helyet kap a konyhában is. Most néhány ínycsiklandó ötletet mutatunk be, amelyekben a szőlő kerül a középpontba.

Major Angéla

A szüret lassan a végéhez közeledik, és a családok asztalára is egyre több fajta szőlő kerül. A gyümölcsöt azonban nemcsak magában fogyasztjuk szívesen, hanem ételekhez is gyakran felhasználjuk. Remekül illik sajtokhoz vagy húsok mellé, és sütemények készítéséhez is kitűnő alapanyag. Összegyűjtöttünk néhány különleges receptet a Mindmegette.hu oldalról, amelyekben a szőlő kap főszerepet.

A friss szőlő nemcsak csemegeként finom, hanem ételekhez és desszertekhez is remek alapanyag.
Fotó: Mészáros János

Szőlő felhasználásával készült finomságok

Gyümölcsös sajttorta sütés nélkül

  • 50 dkg kekszmorzsa
  • 3 ek cukrozatlan kakaópor
  • 25 dkg margarin
  • 20 dkg cukor
  • 2 dl tej
  • 1 ek rum
  • 30 dkg mascarpone
  • 2 dl gyümölcsjoghurt
  • 10 dkg tejföl
  • 10 dkg porcukor
  • 4 dl habtejszín
  • 20 g zselatin
  • 15 dkg szőlő

A kekszes alap elkészítéséhez a darált kekszet a kakaóporral összekeverjük. Ezután egy edénybe a margarint a cukorral és a tejjel összemelegítjük annyira, hogy a margarin és a cukor elolvadjon. Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a kakaóporos kekszet és a rumaromát. Kapcsos tortaformába tesszük a masszát, szépen elegyengetjük, és félretesszük.

A krém elkészítéséhez kis lábasba kevés vízzel elvegyítjük a zselatint, és félretesszük. Kikeverjük a mascarponét, joghurtot, tejfölt a porcukorral, és beleforgatjuk a keményre felvert tejszínt. A zselatint kis lángon kevergetve feloldjuk, majd 3–4 evőkanál krémmel elvegyítjük, aztán a többi krémhez adjuk, és ráöntjük a kekszes alapra. Pár órára hűtőbe tesszük.

A díszítéséhez a szőlőszemeket megmossuk, hosszában kettévágjuk, és virág alakokat készítünk belőle, majd a torta tetejére pakoljuk.

Forrás: Mindmegette.hu

Szőlőlekvár

  • 3 kg szőlő
  • 2.5 dl víz
  • 28 dkg cukor
  • 3 ek pektin
  • 1.5 dl citromlé

A szőlőlekvárhoz a szőlőt megmossuk, a sérült szemeket eltávolítjuk. Egy nagyobb serpenyőbe tesszük a szőlőszemeket, hozzáadjuk a vizet, felforraljuk majd visszavesszük a hőt és időnként megkeverve megpároljuk a gyümölcsöt. Kb. 10 perc után levesszük a tűzről és kihűtjük.

Darálóval vagy turmixban péppé zúzzuk a szőlőt.

A szőlőpépet visszaöntjük a serpenyőbe, összekeverjük a cukorral, a pektinnel és a citruslével és nagy lángon felforraljuk. Addig főzzük, amíg a keverék el nem éri a 100 °C–ot. Ezután leszedjük a habot egy kanállal, és a lekvárt az előkészített, sterilizált üvegekbe merjük, lezárjuk majd 10 percig forró vízben dunsztoljuk. (Vagy befőzőgépben az ajánlásnak megfelelő ideig és hőfokon.)

10 perc után az üvegeket még további 5 percig állni hagyjuk a vízben, majd óvatosan kivesszük a szőlőlekvárt és hagyjuk kihűlni.

Forrás: Mindmegette.hu


Szőlős muffin ropogós-édes morzsával

  • 1 fürt szőlő
  • 20 dkg liszt
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 csipet só
  • 5 dkg darált dió
  • 1 tk őrölt fahéj
  • 10 dkg porcukor
  • 10 dkg sütőmargarin
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 1 db nagy tojás
  • 1 db citrom reszelt héja
  • 1.5 dl tejszín(20%–os)

Édes morzsa hozzávalói:

  • 3 dkg vaj
  • 1 ek kristálycukor
  • 1 ek liszt (púpozott)

A szőlőfürtöt leszemezzük, alaposan megmossuk, majd félbevágjuk a szemeket, és óvatosan eltávolítjuk a magokat. (Érdemes nagyobb szemű szőlőt választani, és akkor a kés hegyével egy gyors mozdulattal el tudjuk távolítani a magokat).
A liszthez hozzáadjuk a sütőport, egy csipet sót, a darált diót, az őrölt fahéjat, és összekeverjük.

A porcukorhoz hozzáadjuk a puha margarint, a vaníliás cukrot, az egész tojást, a reszelt citromhéjat, a tejszínt, és simára keverjük. Ezután hozzáadjuk a lisztes–diós keveréket, fakanállal alaposan összekeverjük, majd beleforgatjuk a kimagozott szőlőt és óvatosan eldolgozzuk a masszát.

Az édes morzsához a hideg vajat, a cukrot és a lisztet az ujjbegyünkkel nagyjából elmorzsoljuk.

A muffin formát kibéleljük, belekanalazzuk a masszát, majd megszórjuk a tetejét az édes morzsával.

Előmelegített sütőbe helyezzük a muffinokat, majd közepes hőmérsékleten (nagyjából 160 Celsius–fokon), 25–30 perc alatt szép pirosra sütjük. A sütőből kivéve pár percig hagyjuk a formában hűlni, majd rácsra helyezzük és teljesen kihűtjük.

Forrás: Mindmegette.hu

Szőlős–fetás tepsis csirkemell

  • 40 dkg csirkemellfilé
  • bors
  • 30 dkg fetasajt
  • 20 dkg tejföl
  • 1 mokkáskanál kakukkfű
  • 1 mokkáskanál oregánó
  • 1 ek olívaolaj
  • 10 dkg dió
  • 30 dkg szőlő

A szőlős–fetás tepsis csirkemell elkészítéséhez a sütőt előmelegítjük 200 fokra.

A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk, finoman megsózzuk, megborsozzuk.

A fetasajtot villával szétmorzsoljuk, hozzáadjuk a tejfölt és krémesre keverjük. Beleszórjuk a kakukkfüvet és az oregánót, majd hozzáadjuk az olívaolajat.

Egy kisebb sütőedényt kiolajozunk, beletesszük a húst egy rétegben. Rákanalazzuk a tejfölös–fetás krém felét, megszórjuk durvára tört dióval és a szőlővel. A maradék hússal beborítjuk, és mehet rá a krém, a dió és a szőlő. Fóliával letakarjuk, és kb. 40 perc alatt készre sütjük úgy, hogy a fóliát a sütési idő felénél levesszük. Rizzsel tálaljuk a szőlős–fetás tepsis csirkemellet.

Forrás: Mindmegette.hu

Waldorf saláta

  • 25 dkg zellergumó
  • 1 db citrom
  • 30 dkg alma
  • 10 dkg dióbél
  • 1 dl kefir
  • 1 dl tejföl
  • fehér bors
  • mustár (opcionális)
  • 1 fej saláta
  • szőlő

A Waldorf salátához a zellert meghámozzuk, gyufaszál vékonyságú, 4–5 cm hosszú csíkokra vágjuk, meglocsoljuk citromlével.

A megtisztított almát vékony metéltre vágjuk, szintén meglocsoljuk citromlével.

A dióból néhány szemet félreteszünk díszítésre, a többit durva darabokra vágjuk.

A kefirből és a tejfölből a mustárral, sóval, őrölt fehérborssal tartármártásszerű öntetet készítünk ízlés szerint. Az alma– és a zellercsíkokat összekeverjük a dióval, majd az öntettel.

A keveréket tépett salátalevelekre halmozzuk, tetejét az egészben hagyott diódarabokkal és akár szőlőszemekkel díszítjük, és 1–2 órai hűtés után tálaljuk.

Forrás: Mindmegette.hu

