17 perce
Ezeket a szőlős finomságokat imádni fogja a család: sós és édes receptek őszre hangolva
Az ősz egyik legkedveltebb gyümölcse a szüret idején különleges helyet kap a konyhában is. Most néhány ínycsiklandó ötletet mutatunk be, amelyekben a szőlő kerül a középpontba.
A szüret lassan a végéhez közeledik, és a családok asztalára is egyre több fajta szőlő kerül. A gyümölcsöt azonban nemcsak magában fogyasztjuk szívesen, hanem ételekhez is gyakran felhasználjuk. Remekül illik sajtokhoz vagy húsok mellé, és sütemények készítéséhez is kitűnő alapanyag. Összegyűjtöttünk néhány különleges receptet a Mindmegette.hu oldalról, amelyekben a szőlő kap főszerepet.
Szőlő felhasználásával készült finomságok
Gyümölcsös sajttorta sütés nélkül
- 50 dkg kekszmorzsa
- 3 ek cukrozatlan kakaópor
- 25 dkg margarin
- 20 dkg cukor
- 2 dl tej
- 1 ek rum
- 30 dkg mascarpone
- 2 dl gyümölcsjoghurt
- 10 dkg tejföl
- 10 dkg porcukor
- 4 dl habtejszín
- 20 g zselatin
- 15 dkg szőlő
A kekszes alap elkészítéséhez a darált kekszet a kakaóporral összekeverjük. Ezután egy edénybe a margarint a cukorral és a tejjel összemelegítjük annyira, hogy a margarin és a cukor elolvadjon. Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a kakaóporos kekszet és a rumaromát. Kapcsos tortaformába tesszük a masszát, szépen elegyengetjük, és félretesszük.
A krém elkészítéséhez kis lábasba kevés vízzel elvegyítjük a zselatint, és félretesszük. Kikeverjük a mascarponét, joghurtot, tejfölt a porcukorral, és beleforgatjuk a keményre felvert tejszínt. A zselatint kis lángon kevergetve feloldjuk, majd 3–4 evőkanál krémmel elvegyítjük, aztán a többi krémhez adjuk, és ráöntjük a kekszes alapra. Pár órára hűtőbe tesszük.
A díszítéséhez a szőlőszemeket megmossuk, hosszában kettévágjuk, és virág alakokat készítünk belőle, majd a torta tetejére pakoljuk.
Szőlőlekvár
- 3 kg szőlő
- 2.5 dl víz
- 28 dkg cukor
- 3 ek pektin
- 1.5 dl citromlé
A szőlőlekvárhoz a szőlőt megmossuk, a sérült szemeket eltávolítjuk. Egy nagyobb serpenyőbe tesszük a szőlőszemeket, hozzáadjuk a vizet, felforraljuk majd visszavesszük a hőt és időnként megkeverve megpároljuk a gyümölcsöt. Kb. 10 perc után levesszük a tűzről és kihűtjük.
Darálóval vagy turmixban péppé zúzzuk a szőlőt.
A szőlőpépet visszaöntjük a serpenyőbe, összekeverjük a cukorral, a pektinnel és a citruslével és nagy lángon felforraljuk. Addig főzzük, amíg a keverék el nem éri a 100 °C–ot. Ezután leszedjük a habot egy kanállal, és a lekvárt az előkészített, sterilizált üvegekbe merjük, lezárjuk majd 10 percig forró vízben dunsztoljuk. (Vagy befőzőgépben az ajánlásnak megfelelő ideig és hőfokon.)
10 perc után az üvegeket még további 5 percig állni hagyjuk a vízben, majd óvatosan kivesszük a szőlőlekvárt és hagyjuk kihűlni.
Szőlős muffin ropogós-édes morzsával
- 1 fürt szőlő
- 20 dkg liszt
- 1 csomag sütőpor
- 1 csipet só
- 5 dkg darált dió
- 1 tk őrölt fahéj
- 10 dkg porcukor
- 10 dkg sütőmargarin
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 db nagy tojás
- 1 db citrom reszelt héja
- 1.5 dl tejszín(20%–os)
Édes morzsa hozzávalói:
- 3 dkg vaj
- 1 ek kristálycukor
- 1 ek liszt (púpozott)
A szőlőfürtöt leszemezzük, alaposan megmossuk, majd félbevágjuk a szemeket, és óvatosan eltávolítjuk a magokat. (Érdemes nagyobb szemű szőlőt választani, és akkor a kés hegyével egy gyors mozdulattal el tudjuk távolítani a magokat).
A liszthez hozzáadjuk a sütőport, egy csipet sót, a darált diót, az őrölt fahéjat, és összekeverjük.
A porcukorhoz hozzáadjuk a puha margarint, a vaníliás cukrot, az egész tojást, a reszelt citromhéjat, a tejszínt, és simára keverjük. Ezután hozzáadjuk a lisztes–diós keveréket, fakanállal alaposan összekeverjük, majd beleforgatjuk a kimagozott szőlőt és óvatosan eldolgozzuk a masszát.
Az édes morzsához a hideg vajat, a cukrot és a lisztet az ujjbegyünkkel nagyjából elmorzsoljuk.
A muffin formát kibéleljük, belekanalazzuk a masszát, majd megszórjuk a tetejét az édes morzsával.
Előmelegített sütőbe helyezzük a muffinokat, majd közepes hőmérsékleten (nagyjából 160 Celsius–fokon), 25–30 perc alatt szép pirosra sütjük. A sütőből kivéve pár percig hagyjuk a formában hűlni, majd rácsra helyezzük és teljesen kihűtjük.
Szőlős–fetás tepsis csirkemell
- 40 dkg csirkemellfilé
- só
- bors
- 30 dkg fetasajt
- 20 dkg tejföl
- 1 mokkáskanál kakukkfű
- 1 mokkáskanál oregánó
- 1 ek olívaolaj
- 10 dkg dió
- 30 dkg szőlő
A szőlős–fetás tepsis csirkemell elkészítéséhez a sütőt előmelegítjük 200 fokra.
A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk, finoman megsózzuk, megborsozzuk.
A fetasajtot villával szétmorzsoljuk, hozzáadjuk a tejfölt és krémesre keverjük. Beleszórjuk a kakukkfüvet és az oregánót, majd hozzáadjuk az olívaolajat.
Egy kisebb sütőedényt kiolajozunk, beletesszük a húst egy rétegben. Rákanalazzuk a tejfölös–fetás krém felét, megszórjuk durvára tört dióval és a szőlővel. A maradék hússal beborítjuk, és mehet rá a krém, a dió és a szőlő. Fóliával letakarjuk, és kb. 40 perc alatt készre sütjük úgy, hogy a fóliát a sütési idő felénél levesszük. Rizzsel tálaljuk a szőlős–fetás tepsis csirkemellet.
Waldorf saláta
- 25 dkg zellergumó
- 1 db citrom
- 30 dkg alma
- 10 dkg dióbél
- 1 dl kefir
- 1 dl tejföl
- fehér bors
- só
- mustár (opcionális)
- 1 fej saláta
- szőlő
A Waldorf salátához a zellert meghámozzuk, gyufaszál vékonyságú, 4–5 cm hosszú csíkokra vágjuk, meglocsoljuk citromlével.
A megtisztított almát vékony metéltre vágjuk, szintén meglocsoljuk citromlével.
A dióból néhány szemet félreteszünk díszítésre, a többit durva darabokra vágjuk.
A kefirből és a tejfölből a mustárral, sóval, őrölt fehérborssal tartármártásszerű öntetet készítünk ízlés szerint. Az alma– és a zellercsíkokat összekeverjük a dióval, majd az öntettel.
A keveréket tépett salátalevelekre halmozzuk, tetejét az egészben hagyott diódarabokkal és akár szőlőszemekkel díszítjük, és 1–2 órai hűtés után tálaljuk.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!