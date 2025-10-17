október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával, videóval

1 órája

Különleges jelenségre lettek figyelmesek a Tisza mellett sétálók

Címkék#Tisza#szoljon videó#csónak#gőz

Ahogy beköszöntöttek az őszi hajnalok, különleges természeti jelenség figyelhető meg a Tiszánál.

Mészáros János
Különleges jelenségre lettek figyelmesek a Tisza mellett sétálók

Fotó: Mészáros János

A reggeli hűvös napsütésben különleges látványt nyújt a Tisza gőzölgő vize, azt is szokás mondani, hogy pipál ilyenkor a folyó. Azért gőzölög, mert a víz sokkal lassabban hűl ki, mint a levegő, mert jobban tartja a meleget. A folyó vize gond nélkül lehet 5-10 fokos is akár, míg a levegő már lehűl fagypont környékére. A víz a levegőhöz képest melegebb, ezért kezd el gőzölögni.

Felvételeink a reggeli napsütésben örökítették meg a horgászni indulókat a gőzölgő vízen.

Gőzölgő Tisza Szolnoknál

Fotók: Mészáros János

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu