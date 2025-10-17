Különleges jelenségre lettek figyelmesek a Tisza mellett sétálók

A reggeli hűvös napsütésben különleges látványt nyújt a Tisza gőzölgő vize, azt is szokás mondani, hogy pipál ilyenkor a folyó. Azért gőzölög, mert a víz sokkal lassabban hűl ki, mint a levegő, mert jobban tartja a meleget. A folyó vize gond nélkül lehet 5-10 fokos is akár, míg a levegő már lehűl fagypont környékére. A víz a levegőhöz képest melegebb, ezért kezd el gőzölögni.

Felvételeink a reggeli napsütésben örökítették meg a horgászni indulókat a gőzölgő vízen.