1 órája
Különleges jelenségre lettek figyelmesek a Tisza mellett sétálók
Ahogy beköszöntöttek az őszi hajnalok, különleges természeti jelenség figyelhető meg a Tiszánál.
Fotó: Mészáros János
A reggeli hűvös napsütésben különleges látványt nyújt a Tisza gőzölgő vize, azt is szokás mondani, hogy pipál ilyenkor a folyó. Azért gőzölög, mert a víz sokkal lassabban hűl ki, mint a levegő, mert jobban tartja a meleget. A folyó vize gond nélkül lehet 5-10 fokos is akár, míg a levegő már lehűl fagypont környékére. A víz a levegőhöz képest melegebb, ezért kezd el gőzölögni.
Felvételeink a reggeli napsütésben örökítették meg a horgászni indulókat a gőzölgő vízen.
Gőzölgő Tisza SzolnoknálFotók: Mészáros János
