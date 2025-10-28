Ezt látja, aki most végigsétál a Tisza-parton ősszel Szolnokon – videóval és galériával

Ahogy lehalkul a város és megérkezik az ősz, a Tisza-part Szolnokon egészen más arcát mutatja. A sétányon már nem a nyári nyüzsgés, hanem a csendes, lassú folyó és a színesedő fák uralják a képet. Így búcsúzik az idei nyár a Tiszánál.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!