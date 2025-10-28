32 perce
Ezt látja, aki most végigsétál a Tisza-parton ősszel Szolnokon – videóval és galériával
Van egy pont Szolnokon, ahol az ember egyszerűen megáll, belenéz a Tiszába, és érzi, hogy tényleg ősz lett. Ezt a pillanatot mutatjuk meg a videón.
Fotó: Kiss János
Szolnoknál, a Tisza partján rögzítettük az őszi pillanatot, ahogyan a levelek sárgulnak, a víz felett enyhe párát húz a hűvösebb reggel, és a folyó mederpartja kiürül. Ilyen most a Tisza – október végén.
Őszi színek a szolnoki Tisza-partonFotók: Kiss János
Ahogy lehalkul a város és megérkezik az ősz, a Tisza-part Szolnokon egészen más arcát mutatja. A sétányon már nem a nyári nyüzsgés, hanem a csendes, lassú folyó és a színesedő fák uralják a képet. Így búcsúzik az idei nyár a Tiszánál.
