október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugalom

32 perce

Ezt látja, aki most végigsétál a Tisza-parton ősszel Szolnokon – videóval és galériával

Címkék#Tisza-part#szoljon videó#Szolnok#ősz

Van egy pont Szolnokon, ahol az ember egyszerűen megáll, belenéz a Tiszába, és érzi, hogy tényleg ősz lett. Ezt a pillanatot mutatjuk meg a videón.

Szoljon.hu
Ezt látja, aki most végigsétál a Tisza-parton ősszel Szolnokon – videóval és galériával

Fotó: Kiss János

Szolnoknál, a Tisza partján rögzítettük az őszi pillanatot, ahogyan a levelek sárgulnak, a víz felett enyhe párát húz a hűvösebb reggel, és a folyó mederpartja kiürül. Ilyen most a Tisza – október végén.

Őszi színek a szolnoki Tisza-parton

Fotók: Kiss János

Ahogy lehalkul a város és megérkezik az ősz, a Tisza-part Szolnokon egészen más arcát mutatja. A sétányon már nem a nyári nyüzsgés, hanem a csendes, lassú folyó és a színesedő fák uralják a képet. Így búcsúzik az idei nyár a Tiszánál.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu