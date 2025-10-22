21 perce
Tiszaparti Baráti Kör: pingpongasztal mögé álltak doktor Stefi sporttársai
Dr. Stefandel Tibor, az ÁNTSZ egykori mikrobiológus doktora hajdanán éveken át irányította az intézmény sportéletét. A szolnoki Tiszaparti Baráti Kör pingpongcsatákkal emlékezett rá a minap.
A szolnoki Tiszaparti Baráti Kör asztalitenisz-közössége a közelmúltban emlékversenyt rendezett Stefi Kupa névvel, melyet a tíz éve elhunyt dr. Stefandel Tiborra emlékezve hirdetett meg.
A közel harminc mérkőzésből álló páros versenyben részt vettek a korábbi KÖJÁL (Közegészségügyi-Járványügyi Állomás) színeiben sportoló szenior-versenyzők és a Vegyiművek Baráti Köre tagjai is képviseltették magukat.
A Tiszaparti Baráti Kör jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját
A Stefi Kupa Emléktornát végül a Bordás László–Gombkötő Béla páros nyerte meg, megelőzve a második, dr. Besenyei Mária–Makai Jenőné kettőst és a harmadik Nagy György–Bóka Gábor, valamint a László Árpád–Polyák Kálmán összetételű duókat is.
A megemlékezés az egykori kitűnő barát és sportember sóskuti sírjának megkoszorúzásával zárult.
58 évesen távozott a legendás sportoló, Szolnok is gyászol – galériával, videóval
Elhunyt Danyi Zsuzsi, a szolnoki kulturális élet meghatározó alakja
A VÉDA-kapu nem kegyelmez, százezrekre büntetnek, ha ilyen fotó készül rólad