Tiszaparti Baráti Kör: pingpongasztal mögé álltak doktor Stefi sporttársai

A szolnoki Tiszaparti Baráti Kör asztalitenisz-közössége a közelmúltban emlékversenyt rendezett Stefi Kupa névvel, melyet a tíz éve elhunyt dr. Stefandel Tiborra emlékezve hirdetett meg.

Forrás: Beküldött/Tiszaparti Baráti Kör

A közel harminc mérkőzésből álló páros versenyben részt vettek a korábbi KÖJÁL (Közegészségügyi-Járványügyi Állomás) színeiben sportoló szenior-versenyzők és a Vegyiművek Baráti Köre tagjai is képviseltették magukat.

A Tiszaparti Baráti Kör jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját

A Stefi Kupa Emléktornát végül a Bordás László–Gombkötő Béla páros nyerte meg, megelőzve a második, dr. Besenyei Mária–Makai Jenőné kettőst és a harmadik Nagy György–Bóka Gábor, valamint a László Árpád–Polyák Kálmán összetételű duókat is.

A megemlékezés az egykori kitűnő barát és sportember sóskuti sírjának megkoszorúzásával zárult.