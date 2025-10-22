október 22., szerda

Emléktorna

1 órája

Tiszaparti Baráti Kör: pingpongasztal mögé álltak doktor Stefi sporttársai

Dr. Stefandel Tibor, az ÁNTSZ egykori mikrobiológus doktora hajdanán éveken át irányította az intézmény sportéletét. A szolnoki Tiszaparti Baráti Kör pingpongcsatákkal emlékezett rá a minap.

Mészáros Géza

A szolnoki Tiszaparti Baráti Kör asztalitenisz-közössége a közelmúltban emlékversenyt rendezett Stefi Kupa névvel, melyet a tíz éve elhunyt dr. Stefandel Tiborra emlékezve hirdetett meg.

Tiszaparti Baráti Kör
A szolnoki Tiszaparti Baráti Kör a napokban asztalitenisz-tornával emlékezett meg hajdani sporttársukról, dr. Stefandel Tiborról
Forrás: Beküldött/Tiszaparti Baráti Kör

A közel harminc mérkőzésből álló páros versenyben részt vettek a korábbi KÖJÁL (Közegészségügyi-Járványügyi Állomás) színeiben sportoló szenior-versenyzők és a Vegyiművek Baráti Köre tagjai is képviseltették magukat.

A Tiszaparti Baráti Kör jövőre ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját

A Stefi Kupa Emléktornát végül a Bordás László–Gombkötő Béla páros nyerte meg, megelőzve a második, dr. Besenyei Mária–Makai Jenőné kettőst és a harmadik Nagy György–Bóka Gábor, valamint a László Árpád–Polyák Kálmán összetételű duókat is.

A megemlékezés az egykori kitűnő barát és sportember sóskuti sírjának megkoszorúzásával zárult.

 

