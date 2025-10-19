október 19., vasárnap

Ezt látni kell! Mókás alakok, egyedi szelfipont és egy kis borzongás – idén is benépesült Tökfalva

Szorgos kezek munkájának köszönhetően különleges őszi installációk díszítik az egyik jászsági település parkját. Színpompás virágkompozíciók, faragott tökök, rongyból készült vicces emberalakok fogadják a látogatókat Tökfalva mesebeli világában, amely tele van meglepetésekkel. Barangoljon velünk virtuálisan az őszi ruhába öltözött téren!

Illés Anita

Sokan csodájára járnak Tökfalva varázslatos világának, ahol az őszi természet, a kreativitás és a misztikum találkozik. Mutatjuk a Jászkunság egyik legszínesebb, legnépszerűbb őszi dekorációját. 

Sok csodát rejt Tökfalva.
Tökfalva kitárta kapuját a látogatók előtt. Különleges őszi installációk díszítik a jászsági kisváros parkját, ahol a napokban vidám szelfik készülnek. Fotó: Illés Anita

Kik élnek Tökfalva mesés világában? 

Színes tökcsodák, szebbnél szebb őszi virágdekorációk, bohém figurák, Szellem Tanya – idén is megnyitotta kapuját Tökfalva a városközpont parkjában Jászapátin. Faragott töklámpások, madárijesztők, borozgató kertészek, boszorkányok, színpompás virágköltemények teszik különlegessé a látványt. 

– A már meglévő dekorációs elemek mellé idén új alkotások is készültek, hogy még egyedibb, látványosabb legyen a park. Felhívásunkra szebbnél szebb díszek érkeztek többek között helyi intézményektől, kluboktól, közösségektől és önkéntesektől is, így összefogással pénteken őszi ruhába öltöztettük a városközpontot – mondta el érdeklődésünkre Csintalan Dóra, a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója. 

Tökfalva Jászapátin

Fotók: Illés Anita

Szombaton délután tökfaragás és közösségi élmény várta a kicsiket és a nagyokat a Pájer Antal Művelődési Házban, a tököket és a mécseseket az önkormányzat biztosította. Összességében mintegy kétszáz kreatív töklámpás díszíti a parkot, mely este varázslatos fényekkel és misztikus hangulattal kápráztatta el a látogatókat. 

Ottjártunkkor nagy népszerűségnek örvendett az idei év egyik újdonsága, a hátborzongató élményt nyújtó Szellem Tanya, ahová csak a legbátrabbak léptek be. Mosolyt csalt az arcokra a szökőkút tetején heverésző enyhén ittas figura, valamint a Tokaji bort imádó kertész, tökfej Sárguló Samu is. Tökfalva egyedi installációinál sokan készítettek vidám szelfiket, elárasztva a közösségi médiát. A forgatagban szombaton este a szervezők meleg teával és süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket. 

Az őszi dekorációk az időjárástól és a tökök állapotától függően csak néhány napig láthatók, ezért, aki szeretné megcsodálni Tökfalvát, az siessen, le ne maradjon az élményről.


 

