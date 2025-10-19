Ezt látni kell! Mókás alakok, egyedi szelfipont és egy kis borzongás – idén is benépesült Tökfalva

Sokan csodájára járnak Tökfalva varázslatos világának, ahol az őszi természet, a kreativitás és a misztikum találkozik. Mutatjuk a Jászkunság egyik legszínesebb, legnépszerűbb őszi dekorációját.

Tökfalva kitárta kapuját a látogatók előtt. Különleges őszi installációk díszítik a jászsági kisváros parkját, ahol a napokban vidám szelfik készülnek.

Fotó: Illés Anita

Kik élnek Tökfalva mesés világában?

Színes tökcsodák, szebbnél szebb őszi virágdekorációk, bohém figurák, Szellem Tanya – idén is megnyitotta kapuját Tökfalva a városközpont parkjában Jászapátin. Faragott töklámpások, madárijesztők, borozgató kertészek, boszorkányok, színpompás virágköltemények teszik különlegessé a látványt.

– A már meglévő dekorációs elemek mellé idén új alkotások is készültek, hogy még egyedibb, látványosabb legyen a park. Felhívásunkra szebbnél szebb díszek érkeztek többek között helyi intézményektől, kluboktól, közösségektől és önkéntesektől is, így összefogással pénteken őszi ruhába öltöztettük a városközpontot – mondta el érdeklődésünkre Csintalan Dóra, a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója.