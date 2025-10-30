1 órája
Narancssárga csodalámpások fénye világít a faragott kopjafánál Jásziványon
Varázslatos őszi hangulat költözött a minap a Szoó István Művelődési Házba, ahol kicsik és nagyok ötletes lámpásokat készítettek az évszak kedvelt terméséből. A mára hagyománnyá vált Tökös Ivány kézműves délután nemcsak a tökfaragásról szólt, hanem a közösségi élményről is.
Vidámság, kreativitás és közös munka jellemezte az önkormányzat által szervezett Tökös Ivány kézműves programot október 18-án Jásziványon.
A falu apraja-nagyját összehozta a Tökös Ivány
Frissen sült sütőtök, ízletes sütemények illata lengte be a Szoó István Művelődési Ház termét, ahol faragásra váró narancssárga tökök sorakoztak az asztalokon. A kreatív munkából mindenki kivette a részét: volt, aki faragott, míg más a magokat kaparta ki a tökből, vagy éppen filccel, festékkel díszített. A kicsik és nagyok körében is kedvelt tökfaragó délutánon ötletes lámpások készültek. Akadt köztük rémisztő fiugra és vidám, mosolygós tökfej is. A mécsesekkel megvilágított tökcsodák az őszi dekorációt díszítik a kopjafánál.
