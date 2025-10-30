Narancssárga csodalámpások fénye világít a faragott kopjafánál Jásziványon

Vidámság, kreativitás és közös munka jellemezte az önkormányzat által szervezett Tökös Ivány kézműves programot október 18-án Jásziványon.

Igazi közösségi élményt adott a Tökös Ivány tökfaragó délután a családoknak Jásziványon. A töklámpásokat a kopjafánál állították ki Fotó: Beküldött/Mihályiné Balla Zseraldina

A falu apraja-nagyját összehozta a Tökös Ivány

Frissen sült sütőtök, ízletes sütemények illata lengte be a Szoó István Művelődési Ház termét, ahol faragásra váró narancssárga tökök sorakoztak az asztalokon. A kreatív munkából mindenki kivette a részét: volt, aki faragott, míg más a magokat kaparta ki a tökből, vagy éppen filccel, festékkel díszített. A kicsik és nagyok körében is kedvelt tökfaragó délutánon ötletes lámpások készültek. Akadt köztük rémisztő fiugra és vidám, mosolygós tökfej is. A mécsesekkel megvilágított tökcsodák az őszi dekorációt díszítik a kopjafánál.