Kézműves délután

Narancssárga csodalámpások fénye világít a faragott kopjafánál Jásziványon

Varázslatos őszi hangulat költözött a minap a Szoó István Művelődési Házba, ahol kicsik és nagyok ötletes lámpásokat készítettek az évszak kedvelt terméséből. A mára hagyománnyá vált Tökös Ivány kézműves délután nemcsak a tökfaragásról szólt, hanem a közösségi élményről is.

Illés Anita

Vidámság, kreativitás és közös munka jellemezte az önkormányzat által szervezett Tökös Ivány kézműves programot október 18-án Jásziványon. 

Remek hangulatban telt a Tökös Ivány délután.
Igazi közösségi élményt adott a Tökös Ivány tökfaragó délután a családoknak Jásziványon. A töklámpásokat a kopjafánál állították ki Fotó: Beküldött/Mihályiné Balla Zseraldina

A falu apraja-nagyját összehozta a Tökös Ivány 

Frissen sült sütőtök, ízletes sütemények illata lengte be a Szoó István Művelődési Ház termét, ahol faragásra váró narancssárga tökök sorakoztak az asztalokon. A kreatív munkából mindenki kivette a részét: volt, aki faragott, míg más a magokat kaparta ki a tökből, vagy éppen filccel, festékkel díszített. A kicsik és nagyok körében is kedvelt tökfaragó délutánon ötletes lámpások készültek. Akadt köztük rémisztő fiugra és vidám, mosolygós tökfej is. A mécsesekkel megvilágított tökcsodák az őszi dekorációt díszítik a kopjafánál. 

