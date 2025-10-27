Óriási kedvezménnyel csábít a jászberényi állatkert, ezt kell tudni a 100 forintos belépőről

Novemberben is minden nap nyitva lesz a Jászberényi Állat- és Növénykert. November elsején, szombaton Tökös Nap várja a látogatókat – adta hírül közösségi oldalán az intézmény.

Tökös Nap lesz november elsején Jászberényben. A látogatók is bekapcsolódhatnak az őszi csemegék elkészítésébe. Fotó: Archív Pesti József

Így lehet 100 forintos belépővel részt venni a Tökös Napon

– Természetesen a tökfaragás művészetének hódolunk ezen a napon, s ebből látogatóinkat sem hagyjuk ki. A 10 órakor kezdődő pingvin látványetetést követően 10 óra 30 perctől mindenkit várunk a Bemutatótéren, ahol közösen készítjük el díszesen tálalt töktányérokban, tökladikokban, tökkosárkákban az állatkert lakóinak szánt csemegéket – írta a zoo. Az ínycsiklandó finomságok az állatkerti gondozók vezetésével készülnek, kuktaként pedig kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhatnak a menük összeállításába.

Ezt követően útra kelnek és tök-látványos etetések keretében adják át az őszi csemegéket a zoo lakóinak. Fontos információ, hogy aki ezen a napon saját kezűleg faragott tökkel érkezik, az 100 forintos jeggyel léphet be az állatkertbe, valamint alkotásával részt vesz a legszebben, legötletesebben faragott tökfejek szépségversenyén is. A Tökös Napot bátorságpróba is színesíti. Tervek szerint 14 óráig tartanak a programok, amennyiben az időjárás is engedi. Rossz idő esetén a programváltoztatás jogát fenntartják, ezért érdemes figyelemmel kísérni az állatkert Facebook-oldalát.