Óriási kedvezménnyel csábít a jászberényi állatkert, ezt kell tudni a 100 forintos belépőről
Már javában készül legnépszerűbb őszi programjára a Jászberényi Állat- és Növénykert. Bejelentették, hogy mikor lesz a vidám Tökös Nap, mely rengeteg élményt ígér. A rendezvényen jelképes összegű belépővel is részt lehet venni. Mutatjuk, mi ennek a feltétele.
Novemberben is minden nap nyitva lesz a Jászberényi Állat- és Növénykert. November elsején, szombaton Tökös Nap várja a látogatókat – adta hírül közösségi oldalán az intézmény.
Így lehet 100 forintos belépővel részt venni a Tökös Napon
– Természetesen a tökfaragás művészetének hódolunk ezen a napon, s ebből látogatóinkat sem hagyjuk ki. A 10 órakor kezdődő pingvin látványetetést követően 10 óra 30 perctől mindenkit várunk a Bemutatótéren, ahol közösen készítjük el díszesen tálalt töktányérokban, tökladikokban, tökkosárkákban az állatkert lakóinak szánt csemegéket – írta a zoo. Az ínycsiklandó finomságok az állatkerti gondozók vezetésével készülnek, kuktaként pedig kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhatnak a menük összeállításába.
Ezt követően útra kelnek és tök-látványos etetések keretében adják át az őszi csemegéket a zoo lakóinak. Fontos információ, hogy aki ezen a napon saját kezűleg faragott tökkel érkezik, az 100 forintos jeggyel léphet be az állatkertbe, valamint alkotásával részt vesz a legszebben, legötletesebben faragott tökfejek szépségversenyén is. A Tökös Napot bátorságpróba is színesíti. Tervek szerint 14 óráig tartanak a programok, amennyiben az időjárás is engedi. Rossz idő esetén a programváltoztatás jogát fenntartják, ezért érdemes figyelemmel kísérni az állatkert Facebook-oldalát.
