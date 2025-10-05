október 5., vasárnap

Különleges jelenség

2 órája

Vakító villanás Jászberény felett: videón mutatjuk, ahogyan feltűnik a hatalmas tűzgömb

Címkék#égi jelenség#meteorit#tűzgömb

Különleges égi jelenség kápráztatta el péntek éjjel azokat, akik az eget figyelték. Egy fényes tűzgömb húzott át Magyarország egén, ráadásul pont Jászberénynél lépett be a légkörbe. A meteorról látványos videó is készült.

Kiss Ádám

Látványos égi jelenségnek lehettek tanúi azok, akik péntek este 22:14 körül az eget figyelték. Egy fényes tűzgömb húzott át Magyarország légterén, mely Jászberény felett fénylett fel.

tűzgömb Jászberény felett!
Fényes tűzgömb tűnt fel Jászberény felett
Fotó: Kővágó Gábor/Tűzgömb rajongók Facebook-csoport

A Tűzgömb rajongók Facebook-csoport posztja szerint a meteor a Jupiter és a Mars közötti kisbolygóövből érkezhetett, és mintegy 19 kilométer/másodperces sebességgel csapódott a Föld légkörébe, mégpedig mintegy 60 fokos szögben. A jelenség során több robbanás is megfigyelhető volt 60 kilométer feletti magasságban, ahogy az apró égitest darabokra hullott a hirtelen fellépő hőhatás miatt.

Apró darabokra hullott a tűzgömb

Mint írták, a legkeményebb, sűrűbb mag még 50 kilométer alatt is kitartott, mielőtt Apc felett, 30,5 kilométer magasságban sötét repülésbe váltott volna. A számítások szerint a végül megmaradt anyag mindössze 3 gramm lehetett, de így is egy különleges eseményt láthattak azok, akik este az ég felé tekintettek.

Kővágó Gábor lenyűgöző felvétele, melyet a Tűzgömb rajongók Facebook-csoportban osztott meg:

