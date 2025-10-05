Vakító villanás Jászberény felett: videón mutatjuk, ahogyan feltűnik a hatalmas tűzgömb

Látványos égi jelenségnek lehettek tanúi azok, akik péntek este 22:14 körül az eget figyelték. Egy fényes tűzgömb húzott át Magyarország légterén, mely Jászberény felett fénylett fel.

Fényes tűzgömb tűnt fel Jászberény felett

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A Tűzgömb rajongók Facebook-csoport posztja szerint a meteor a Jupiter és a Mars közötti kisbolygóövből érkezhetett, és mintegy 19 kilométer/másodperces sebességgel csapódott a Föld légkörébe, mégpedig mintegy 60 fokos szögben. A jelenség során több robbanás is megfigyelhető volt 60 kilométer feletti magasságban, ahogy az apró égitest darabokra hullott a hirtelen fellépő hőhatás miatt.

Apró darabokra hullott a tűzgömb

Mint írták, a legkeményebb, sűrűbb mag még 50 kilométer alatt is kitartott, mielőtt Apc felett, 30,5 kilométer magasságban sötét repülésbe váltott volna. A számítások szerint a végül megmaradt anyag mindössze 3 gramm lehetett, de így is egy különleges eseményt láthattak azok, akik este az ég felé tekintettek.

Kővágó Gábor lenyűgöző felvétele, melyet a Tűzgömb rajongók Facebook-csoportban osztott meg: