október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

17 perce

Állománygyűlésen emlékeztek a forradalomra a szolnoki helikopter dandárjai – galériával

Címkék#esemény#MH Kiss József 86 Helikopterdandár#forradalom

A Szolnokon települt MH Kiss József 86. Helikopterdandár az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott állománygyűlést a napokban – tájékoztatott az alakulat a hivatalos közösségi oldalán.

Mészáros Géza
Állománygyűlésen emlékeztek a forradalomra a szolnoki helikopter dandárjai – galériával

Megemlékezés az ’56-os forradalom hőseiről

Forrás: Beküldött fotó

Ünnepi beszédében Harencsár Máté alezredes felelevenítette az 1956-os eseményeket, melyek, mint emlékeztetett, a forradalom napjai nem csupán egy piros betűs ünnepet és történelmünk egy fejezetét jelentik, ennél jóval többet. „Az egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügyért a szabadság iránti vágy, a bátorság és az összefogás példátlan erejével” – hangsúlyozta.

Állománygyűlés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Fotók: MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal

Az ünnepi megemlékezés elismerések átadásával zárult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu