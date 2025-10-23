Állománygyűlésen emlékeztek a forradalomra a szolnoki helikopter dandárjai – galériával

Ünnepi beszédében Harencsár Máté alezredes felelevenítette az 1956-os eseményeket, melyek, mint emlékeztetett, a forradalom napjai nem csupán egy piros betűs ünnepet és történelmünk egy fejezetét jelentik, ennél jóval többet. „Az egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügyért a szabadság iránti vágy, a bátorság és az összefogás példátlan erejével” – hangsúlyozta.