október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges és finom

1 órája

Ízélményben nem volt hiány – kiderült, mi a titka a vadak királyából készült mennyei pörköltnek

Címkék#mesterszakács#szoljon videó#gasztronómia#főzőverseny#szarvas#vadhús

Erdő-mező kincsei és a gasztronómiai hagyományok találkozásából vált közösségi élmény Jászapátin. A helyi szakképző iskola népszerű őszi rendezvénye a Vadgasztronómiai nap, melynek fókuszában idén a szarvashúsból készült ételek álltak. A zsírszegény, magas fehérjetartalmú, vitaminokban gazdag vadhús elkészítésének titkaiért mi is ellátogattunk a rendezvényre. Lássuk, milyen finomságok kerültek az asztalra!

Illés Anita

A vadhús a magyar konyha egyik legkülönlegesebb alapanyaga. Nemcsak finom, de rendkívül egészséges is. Fogyasztásának népszerűsítésében a Szent József Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Tagintézménye is aktív szerepet vállal, hiszen október 18-án immár negyedik alkalommal várta vendégeit a Vadgasztronómiai nap, melynek fénypontja a főzőverseny volt. 

Közönségdíjat is átadtak a Vadgasztronómiai nap főzőversenyén.
Különleges ételekkel készültek a szakképző iskolák csapatai a jászapáti Vadgasztrónómiai nap főzőversenyére.  A rendezvény egyik fontos célja vadhúsfogyasztás népszerűsítése
Fotó: Pesti József 

Igazi ízorgia tombolt a Vadgasztronómiai nap főzőversenyén 

A természet ízei és a közös főzés élménye idén is összehozta a szakképző iskolákat Jászapátin. A vadhús intenzív illata és a fűszerek különleges aromája lengte be a levegőt a főzőverseny helyszínén. Mintegy öt csapat mérte össze tudását, bemutatva a szarvashús elkészítésének sokoldalúságát. A közönség is megtalálhatta kedvencét és leadhatta szavazatát a legfinomabb vadételre. A diákok és tanáraik lelkesen álltak neki a főzésnek: a hagyományos eljárások mellett olyan különleges módszerrel is találkoztunk, mint a szuvidálás. 

A gyöngyösi Máltai Vadorzók a Vadászok Titka elnevezésű finomsággal érkeztek a gasztronapra. Gyorsan kiderítettük, hogy mi lehet ez a rejtélyes fogás, melyben az erdő aromái és az ősi fűszerek ölelkeztek lángos lepényben pihenve. 

– Vadasmártást készítettünk szarvasból ostyafaággal és lepénnyel. Desszertként pedig rumos csokoládéhabbal töltött ostyatölcsért álmodtunk meg erdei gyümölcsöntettel és piskótamorzsával – avatott be a Vadászok Titkába Sinkáné Rab Tímea. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szakoktatója szerint a jó vadas a savanyú és az édes ízvilág pikáns kombinációjában rejlik. 

Mi a sous vide eljárás lényege? 

A Sárvári bográcsbetyárok, azaz az egri Sárvári Kálmán Technikum és Szakképző Iskola standjánál is nagy volt a sürgés-forgás: szarvaspörkölttel és tárkonyos, gombás szarvasszelettel lepték meg a zsűrit. 

A pörköltet lábszárból, míg a ragut karajból készítettük szeletekre vágva és szívecske alakú krumplipannival táltatuk. Sokan megkérdezik, hogy mi a jó szarvaspörkölt titka. Úgy gondolom, hogy a minőségi alapanyag és fűszerek mellett a legfontosabb hozzávalója a szeretet

 – állapította meg a szakácsnak tanuló Juhász Csobán László.

A jászberényi Klapka György Technikum és Szakképző Iskola versenyzői különleges főzési módszerrel, úgynevezett sous vide (szuvid) technológiával készítették el a szarvasgerincet. – Ez röviden vákuum alatti, alacsony hőmérsékleten történő főzést jelent, mely során a hús megőrzi intenzív ízét és textúráját. Végül a pirítást grillen kapta meg a hús – mondta el érdeklődésünkre az eljárásról Borics Dániel szakoktató. A fenséges szarvasgerinc fácán mousselineben, meleg szarvas terrine, gyömbéres sütőtökpüré, grillezett ördögszekérgomba és bébirépa, égetett zeller juss kíséretében került a tányérra. 

Sikeres volt a Vadgasztronómiai nap.
Finomabbnál finomabb vadételek varázsolták el a zsűrit és a közönséget a Vadgasztronómiai napon
Fotó: Pesti József

Ez a különleges ételköltemény tarolt a versenyen 

A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola klasszikus finomsággal, tárkonyos vadragu levessel örvendeztette meg az ízítészeket. Természetesen a házigazdák, a Jászapáti Szarvaskák is kitettek magukért. Pálszabó Mihály mesterszakács, szakács szakoktató vezetésével tűzdelt szarvasgerinc filével neveztek a versenyre, amelyhez vörösboros áfonyás mártást, burgonyafánkot, mézes szilvát és sült zöldséges zellerpürét kínáltak. Ezzel a mennyei ízkavalkáddal lenyűgözték a zsűrit és elhódították a főzőverseny első díját. De ez még nem minden, a közönségdíjat is a Szarvaskák nyerték meg. A zsűri nevében elismeréssel szólt a csapatokról Rusvai László mesterszakács. 

– Nehéz volt a döntés, hiszen nagyon jó minőségben készültek az ételek. Volt olyan fogás is, ami mind ízben, mind pedig küllemében még az éttermi szintet is meghaladta – emelte ki. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Élményteli bemutatók színesítették a szakmai napot 

Halász Péter, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója örömtelinek nevezte, hogy a Vadgasztronómiai nap mára hagyománnyá vált. Célja a vadételek népszerűsítése, a fenntartható vadgazdálkodás és hagyományok bemutatása. A rendezvényre helyi általános iskolásokat is meghívtak, akik megismerhették az intézmény képzési kínálatát. 

– A Vadgasztronómiai napot iskolák közötti főzőversennyel bővítettük, így már összeköti a jászapáti tagintézmény két képzési területét a mezőgazdaság-erdészetet és a vendéglátást. Mint minden évben, idén is különleges ízélményt nyújtó ételkölteményeket készítettek a csapatok. Az alapanyagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosította. A főzőversenyt többek között trófeakiállítás, solymász- és íjászbemutató színesítette – foglalta össze a szakmai nap programját Halász Péter igazgató. 

Vadgasztronómiai nap Jászapátin

Fotók: Pesti József

Miért egészséges a vadhús fogyasztása? 

A mindmegette.hu szerint a vadhús egészséges, fenntartható és finom, ezért érdemes belőle többet enni: 

  • a vadhús esszenciális zsírsavakban gazdag;
  • magas a fehérjetartalma;
  • zsírtalma alacsony;
  • kiemelkedő az ásványianyag-tartalma, főleg foszfort, vasat, cinket és szelént tartalmaz;
  • magas a B-vitamin tartalma, de A és D-vitaminban is bővelkedik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu