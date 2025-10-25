1 órája
Ízélményben nem volt hiány – kiderült, mi a titka a vadak királyából készült mennyei pörköltnek
Erdő-mező kincsei és a gasztronómiai hagyományok találkozásából vált közösségi élmény Jászapátin. A helyi szakképző iskola népszerű őszi rendezvénye a Vadgasztronómiai nap, melynek fókuszában idén a szarvashúsból készült ételek álltak. A zsírszegény, magas fehérjetartalmú, vitaminokban gazdag vadhús elkészítésének titkaiért mi is ellátogattunk a rendezvényre. Lássuk, milyen finomságok kerültek az asztalra!
A vadhús a magyar konyha egyik legkülönlegesebb alapanyaga. Nemcsak finom, de rendkívül egészséges is. Fogyasztásának népszerűsítésében a Szent József Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Tagintézménye is aktív szerepet vállal, hiszen október 18-án immár negyedik alkalommal várta vendégeit a Vadgasztronómiai nap, melynek fénypontja a főzőverseny volt.
Igazi ízorgia tombolt a Vadgasztronómiai nap főzőversenyén
A természet ízei és a közös főzés élménye idén is összehozta a szakképző iskolákat Jászapátin. A vadhús intenzív illata és a fűszerek különleges aromája lengte be a levegőt a főzőverseny helyszínén. Mintegy öt csapat mérte össze tudását, bemutatva a szarvashús elkészítésének sokoldalúságát. A közönség is megtalálhatta kedvencét és leadhatta szavazatát a legfinomabb vadételre. A diákok és tanáraik lelkesen álltak neki a főzésnek: a hagyományos eljárások mellett olyan különleges módszerrel is találkoztunk, mint a szuvidálás.
A gyöngyösi Máltai Vadorzók a Vadászok Titka elnevezésű finomsággal érkeztek a gasztronapra. Gyorsan kiderítettük, hogy mi lehet ez a rejtélyes fogás, melyben az erdő aromái és az ősi fűszerek ölelkeztek lángos lepényben pihenve.
– Vadasmártást készítettünk szarvasból ostyafaággal és lepénnyel. Desszertként pedig rumos csokoládéhabbal töltött ostyatölcsért álmodtunk meg erdei gyümölcsöntettel és piskótamorzsával – avatott be a Vadászok Titkába Sinkáné Rab Tímea. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szakoktatója szerint a jó vadas a savanyú és az édes ízvilág pikáns kombinációjában rejlik.
Mi a sous vide eljárás lényege?
A Sárvári bográcsbetyárok, azaz az egri Sárvári Kálmán Technikum és Szakképző Iskola standjánál is nagy volt a sürgés-forgás: szarvaspörkölttel és tárkonyos, gombás szarvasszelettel lepték meg a zsűrit.
A pörköltet lábszárból, míg a ragut karajból készítettük szeletekre vágva és szívecske alakú krumplipannival táltatuk. Sokan megkérdezik, hogy mi a jó szarvaspörkölt titka. Úgy gondolom, hogy a minőségi alapanyag és fűszerek mellett a legfontosabb hozzávalója a szeretet
– állapította meg a szakácsnak tanuló Juhász Csobán László.
A jászberényi Klapka György Technikum és Szakképző Iskola versenyzői különleges főzési módszerrel, úgynevezett sous vide (szuvid) technológiával készítették el a szarvasgerincet. – Ez röviden vákuum alatti, alacsony hőmérsékleten történő főzést jelent, mely során a hús megőrzi intenzív ízét és textúráját. Végül a pirítást grillen kapta meg a hús – mondta el érdeklődésünkre az eljárásról Borics Dániel szakoktató. A fenséges szarvasgerinc fácán mousselineben, meleg szarvas terrine, gyömbéres sütőtökpüré, grillezett ördögszekérgomba és bébirépa, égetett zeller juss kíséretében került a tányérra.
Ez a különleges ételköltemény tarolt a versenyen
A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola klasszikus finomsággal, tárkonyos vadragu levessel örvendeztette meg az ízítészeket. Természetesen a házigazdák, a Jászapáti Szarvaskák is kitettek magukért. Pálszabó Mihály mesterszakács, szakács szakoktató vezetésével tűzdelt szarvasgerinc filével neveztek a versenyre, amelyhez vörösboros áfonyás mártást, burgonyafánkot, mézes szilvát és sült zöldséges zellerpürét kínáltak. Ezzel a mennyei ízkavalkáddal lenyűgözték a zsűrit és elhódították a főzőverseny első díját. De ez még nem minden, a közönségdíjat is a Szarvaskák nyerték meg. A zsűri nevében elismeréssel szólt a csapatokról Rusvai László mesterszakács.
– Nehéz volt a döntés, hiszen nagyon jó minőségben készültek az ételek. Volt olyan fogás is, ami mind ízben, mind pedig küllemében még az éttermi szintet is meghaladta – emelte ki.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Élményteli bemutatók színesítették a szakmai napot
Halász Péter, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója örömtelinek nevezte, hogy a Vadgasztronómiai nap mára hagyománnyá vált. Célja a vadételek népszerűsítése, a fenntartható vadgazdálkodás és hagyományok bemutatása. A rendezvényre helyi általános iskolásokat is meghívtak, akik megismerhették az intézmény képzési kínálatát.
– A Vadgasztronómiai napot iskolák közötti főzőversennyel bővítettük, így már összeköti a jászapáti tagintézmény két képzési területét a mezőgazdaság-erdészetet és a vendéglátást. Mint minden évben, idén is különleges ízélményt nyújtó ételkölteményeket készítettek a csapatok. Az alapanyagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosította. A főzőversenyt többek között trófeakiállítás, solymász- és íjászbemutató színesítette – foglalta össze a szakmai nap programját Halász Péter igazgató.
Vadgasztronómiai nap JászapátinFotók: Pesti József
Miért egészséges a vadhús fogyasztása?
A mindmegette.hu szerint a vadhús egészséges, fenntartható és finom, ezért érdemes belőle többet enni:
- a vadhús esszenciális zsírsavakban gazdag;
- magas a fehérjetartalma;
- zsírtalma alacsony;
- kiemelkedő az ásványianyag-tartalma, főleg foszfort, vasat, cinket és szelént tartalmaz;
- magas a B-vitamin tartalma, de A és D-vitaminban is bővelkedik.