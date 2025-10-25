Ízélményben nem volt hiány – kiderült, mi a titka a vadak királyából készült mennyei pörköltnek

A vadhús a magyar konyha egyik legkülönlegesebb alapanyaga. Nemcsak finom, de rendkívül egészséges is. Fogyasztásának népszerűsítésében a Szent József Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Tagintézménye is aktív szerepet vállal, hiszen október 18-án immár negyedik alkalommal várta vendégeit a Vadgasztronómiai nap, melynek fénypontja a főzőverseny volt.

Különleges ételekkel készültek a szakképző iskolák csapatai a jászapáti Vadgasztrónómiai nap főzőversenyére. A rendezvény egyik fontos célja vadhúsfogyasztás népszerűsítése

Igazi ízorgia tombolt a Vadgasztronómiai nap főzőversenyén

A természet ízei és a közös főzés élménye idén is összehozta a szakképző iskolákat Jászapátin. A vadhús intenzív illata és a fűszerek különleges aromája lengte be a levegőt a főzőverseny helyszínén. Mintegy öt csapat mérte össze tudását, bemutatva a szarvashús elkészítésének sokoldalúságát. A közönség is megtalálhatta kedvencét és leadhatta szavazatát a legfinomabb vadételre. A diákok és tanáraik lelkesen álltak neki a főzésnek: a hagyományos eljárások mellett olyan különleges módszerrel is találkoztunk, mint a szuvidálás.

A gyöngyösi Máltai Vadorzók a Vadászok Titka elnevezésű finomsággal érkeztek a gasztronapra. Gyorsan kiderítettük, hogy mi lehet ez a rejtélyes fogás, melyben az erdő aromái és az ősi fűszerek ölelkeztek lángos lepényben pihenve.

– Vadasmártást készítettünk szarvasból ostyafaággal és lepénnyel. Desszertként pedig rumos csokoládéhabbal töltött ostyatölcsért álmodtunk meg erdei gyümölcsöntettel és piskótamorzsával – avatott be a Vadászok Titkába Sinkáné Rab Tímea. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szakoktatója szerint a jó vadas a savanyú és az édes ízvilág pikáns kombinációjában rejlik.

Mi a sous vide eljárás lényege?

A Sárvári bográcsbetyárok, azaz az egri Sárvári Kálmán Technikum és Szakképző Iskola standjánál is nagy volt a sürgés-forgás: szarvaspörkölttel és tárkonyos, gombás szarvasszelettel lepték meg a zsűrit.

A pörköltet lábszárból, míg a ragut karajból készítettük szeletekre vágva és szívecske alakú krumplipannival táltatuk. Sokan megkérdezik, hogy mi a jó szarvaspörkölt titka. Úgy gondolom, hogy a minőségi alapanyag és fűszerek mellett a legfontosabb hozzávalója a szeretet

– állapította meg a szakácsnak tanuló Juhász Csobán László.