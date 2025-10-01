Vándorüzenetek, mindenki erről beszél Szolnokon: titokzatos cetlikkel lepték meg a járókelőket

Egy mondat néha egész életre elkísér – véli a szolnoki Szigligeti teátrum. A társulat és az „intézmény” munkatársai a színházi világra, hovatovább az előttük álló színházi évadra, de leginkább az élet értelmére érzékenyítendő, pozitív tartalmú, életigenlő, lelkesítő hangvételű papírosokkal ajándékozták meg a szolnoki járókelőket helyi középiskolás diákok segítségével a napokban. A vándorüzenetek összekötnek.

A Szolnoki Szigligeti Színház által elindított vándorüzenetek több életre szólnak

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház fb-oldala

„Rendben van, ha néha elölről kell kezdeni!”; „A rossz hír: minden véget ér. A jó hír: minden véget ér. Ne kapaszkodj, csak áramolj azzal, ami éppen jelen van!”; „Attól vagy vonzó, hogy mersz önmagad lenni!”; Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy értékes legyél!”.

Ezek, és hasonlóan bátorító gondolatok rejtőznek azokon az apró papírosokon, amelyekkel a minap lepték meg az utca emberét a fiatalok. A leendő felnőttek nem csupán a Szigligeti missziójának nagykövetei. Saját ösztönző gondolataik is felkerültek a cetlikre, melyek elolvasásakor tuti örömet okoztak az utca emberének.

Mosoly az arcon. Az üzenet célba ért...

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház fb-oldala

Tompa Zsuzsanna, a Szolnoki Szigligeti Színház marketing- és kommunikációs munkatársa érdeklődésünkre határozott választ adott arra, mit takar a színház új akciója?

– Mi más lehetne színházunk szándéka a cetlikkel, minthogy mosolyt csaljunk az emberek arcára. Ezeket a papírosokat meg is tarthatja az, aki kapta, de az volna jó, ha másoknak továbbadja. A világ legegyszerűbb küldetése az, ha az adakozót, magunkat, és az adakozottat, másokat is boldognak érezzünk. A papírosoknak nincsen mögöttes tartalma, csupán az a mondani valója, ami bele van írva. Hinni kell benne! – hangoztatja Tompa Zsuzsanna.

A Kóborkövek párja a vándorüzenet-cetli

E cetliknek van keményebbre faragott párja. Tavaly Cserkeszőlőn, Karcagon és Túrkevén is találkozhattak sokan a színesre festett „Kóborkövekkel”, melyekre az volt írva: „Vigyél tovább!”. Annak a kezdeményezésnek is a pozitív gondolatok elhintésének volt a célja...