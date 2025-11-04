BEK-győztes labdarúgó érkezik Szolnokra, Christiano Ronaldo edzője is volt

Bölöni Lászlót méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet legendájának, hiszen, Puskás Ferenc mellett, az egyetlen magyar labdarúgóként emelhette magasba a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, mindezt ráadásul a román kirakatcsapat a Steaua Bukarest játékosaként.

Bölöni László november 9-én Szolnokra érkezik, és közönségével megtekinti az életéről szóló filmet

Forrás: TISZApART Mozi

A november 9-én 18 órától kezdődő vetítés utáni közönségtalálkozót és beszélgetési lehetőséget tartanak a „Bölöni, az erdélyi legenda” című film főszereplőjével, továbbá az alkotók részéről Kollarik Tamás rendezővel. A moderátor Szöllősi György sportújságíró, a film szakértője lesz.

Bölöni László nem csak játékosként, hanem edzőként is maradandót alkotott. A futballtörténelem mai legendái közül játékosa volt: Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech.

Bölöni László egyszerre volt ember és sportember

A film egy varázslatos utazás történelmi korszakokon és Európán keresztül, miközben világsztárok, román és magyar labdarúgólegendák és történelmi személyek idéznek meg egy határokat és lehetetlent nem ismerő futballegyéniséget: Bölöni Lászlót.

Bölöni László nem csak sportolóként, de emberként is példaértékű. Aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet és fogorvosként is dolgozott, miközben úgy vált Románia egyik legnagyobb sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak. Személye és életútja mindmáig egy olyan kapocs, amely összeköti a két nemzetet, „Bölöni Lacit” ugyanis a határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelik, magyarok, románok, szászok és cigányok egyaránt.

A film Bölöni László még nem publikált önéletrajzára, európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik, emellett sok világhírű személyt felsorakoztat, mint a médiában 3 évtizede nem nyilatkozó Valentin Ceaușescu, a néhai román kommunista diktátor fia, a Steaua Bukarest egykori patrónusa, vagy Mircea Dinescu a 1989-es román forradalom ikonikus alakja. A román legendák, mint Helmuth Duckadam vagy Georghe Hagi mellett Magyarországról a Ferencváros legendája Nyilasi Tibor vagy a Honvéd csatárikonja Kovács Kálmán is megszólal.