Lovagias ügy miatt érkezik Szolnokra Franciaország magyarországi nagykövete

A francia székhelyű Auguste Escoffier Tanítványai Lovagrendnek a szolnoki Bali István által elnökölt magyarországi rendjét 2005-ben alapították. A névadó Georges Auguste Escoffier (Villeneuve-Loubet, 1846. október 28. – Monte-Carlo, 1935. február 12.) francia szakács, vendéglős és konyhai témájú könyvek írója születésének 179. évfordulóját ünneplik idén Szolnokon (is), amelyre idén illusztris vendégeket várnak a Garden Hotelbe.

A nemzetközi viszonylatban 1954-ben alapított Auguste Escoffier Tanítványai Lovagrend magyarországi szervezete megalakulásának huszadik évfordulója jelentős előkészületet igényel a szervezőktől

Az eseményen személyesen is részt vesz annak fővédnöke, Jonathan Lacote, Franciaország tavaly ősszel kinevezett magyarországi nagykövete, és Pierre-Alain Favre, a lovagrend nemzetközi szervezetének európai elnöke.

Az Escoffier Tanítványai Lovagrend helyi képviselete idén különleges vacsoraestet ígér

A sorban tizedik alkalommal megrendezendő vacsoraesten három új lovagrendi tagot avatnak fel, illetve bemutatják az újonnan megjelentetett „Ízekkel írt történelem” című kiadványt, amelyben Escoffier életét, munkásságát ismerhetik meg az olvasók, akik a jubiláló magyar lovagrend húsz éves krónikáját is megismerhetik képekben.