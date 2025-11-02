Szellem kísért a jászberényi erdőben? Mentőkutyát is bevetettek ezen a hátborzongató éjszakán

Rémisztő alakok jelentek meg pénteken este a Kutyákkal az Életért Alapítvány Kiképzőbázisán Jászberényben. Izgalmas halloweeni akció várta a különleges programra érkezőket.

Halloweeni akció: rejtély övezte, hogy valójában mi történhetett kísérteties éjszakán a jászberényi erdőben.

Fotó: Pesti József

Mentett kutyusokat támogatott a halloweeni akció

Jótékonysági sütivásár, faragott tökszépségverseny, célba dobás, elemlámpás ajándékkeresés, jelmezverseny, mentőkutyás szellemkeresés és remek hangulat tette felejthetetlenné a hátborzongató éjszakát. A sütivásárból befolyt összeget az alapítvány mentett kutyusainak ellátására fordítják. A szervezők forró teával, zsíros kenyérrel és forralt borral vendégelték meg a látogatókat.