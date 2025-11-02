1 órája
Szellem kísért a jászberényi erdőben? Mentőkutyát is bevetettek ezen a hátborzongató éjszakán
Furcsa zajokat, lépteket hallottak október 31-én, pénteken este az egyik jászberényi erdő közelében. A mentőkutyás szolgálatot is riasztották a nem hétköznapi jelenséghez. A halloweeni akció tele volt rejtéllyel és meglepetésekkel.
Rémisztő alakok jelentek meg pénteken este a Kutyákkal az Életért Alapítvány Kiképzőbázisán Jászberényben. Izgalmas halloweeni akció várta a különleges programra érkezőket.
Mentett kutyusokat támogatott a halloweeni akció
Jótékonysági sütivásár, faragott tökszépségverseny, célba dobás, elemlámpás ajándékkeresés, jelmezverseny, mentőkutyás szellemkeresés és remek hangulat tette felejthetetlenné a hátborzongató éjszakát. A sütivásárból befolyt összeget az alapítvány mentett kutyusainak ellátására fordítják. A szervezők forró teával, zsíros kenyérrel és forralt borral vendégelték meg a látogatókat.
