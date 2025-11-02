Őrült jó jelmezekben buliztak, tombolt a rockabilly muzsika Jászberényben

Rémisztően jó Halloween Partyt rendeztek október 31-én, pénteken a jászberényi Lehel Film-Színházban.

Fotó: Pesti József

Többen elképesztően haláli jelmezekben érkeztek a buliba, ahol már-már kísérteties volt a hangulat. A színpadot a Dynamite Dudes uralta, dübörgött a rockabilly, a blues. A formáció régi és új slágerekkel tüzelte a közönséget a fergeteges éjszakán.