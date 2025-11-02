november 2., vasárnap

Rémes volt a kiszolgálás

58 perce

Őrült jó jelmezekben buliztak, tombolt a rockabilly muzsika Jászberényben

Címkék#Halloween#buli#rockabilly#koncert

Haláli megjelenés, rémes kiszolgálás és fergeteges hangulat jellemezte október utolsó buliját a Lehel Film-Színházban. A Halloween Party hangulatfelelőse ezúttal a Dynamite Dudes volt.

Szoljon.hu

Rémisztően jó Halloween Partyt rendeztek október 31-én, pénteken a jászberényi Lehel Film-Színházban. 

Kísérteties volt a Halloween Party hangulata október 31-én a Lehel Film-Színházban
Fotó: Pesti József 

Többen elképesztően haláli jelmezekben érkeztek a buliba, ahol már-már kísérteties volt a hangulat. A színpadot a Dynamite Dudes uralta, dübörgött a rockabilly, a blues. A formáció régi és új slágerekkel tüzelte a közönséget a fergeteges éjszakán. 

Dynamite Dudes koncertezett a Lehel Film-Színház különleges bulijában
Fotó: Pesti József 

 

 

