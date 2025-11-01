Ebben a kereszteződésben fokozottan figyelj halottak napján, könnyen baleset lehet a vége

november 1., szombat

A közlekedés során mindig számít a figyelem és a gyors döntésképesség, főleg, ha kerékpáros is közlekedik az úton. Legújabb KRESZ-tesztünk segítségével most kipróbálhatod, mennyire vagy felkészült a váratlan helyzetekre.

Szoljon.hu

Halottak napja környékén a temetők körül mindig nagyobb a forgalom. A sok autó között ilyenkor rengeteg kerékpáros is feltűnik. Ilyen helyzetben különösen fontos az odafigyelés, mert vannak kereszteződések, amelyek kifejezetten veszélyesek főleg, ha egy kerékpárút keresztezi a főutat. KRESZ-tesztünkben most egy izgalmas feladványt mutatunk be, ahol egy rossz döntés könnyen balesethez vezethet. Te vajon felismered, ki indulhat el először?

KRESZ-teszt
Ez a KRESZ-teszt igazán próbára tesz: figyelj a jelzőtáblákra és a járművek mozgására 
Forrás: KreszTeszt Facebook-csoport

KRESZ-teszt: egy bonyolult szituáció, ahol a figyelem számít

Ebben a feladványban egy bonyolult útkereszteződést mutatunk be, ahol több jármű érkezik egyszerre, és egy kerékpárút is keresztezi a főutat. A választás nem mindig egyértelmű, és sok rutinos sofőr is elbizonytalanodik ilyenkor.

Gondold végig, szerinted milyen sorrendben haladhatnak tovább a járművek, majd a helyes megoldásért kattints a baon.hu oldalára.

Gyakorolj és teszteld tudásod!

A korábbi, izgalmas feladványaink átnézése remek lehetőség a tudás felelevenítésére és a közlekedési szabályok gyakorlására. A következő videó segítségével könnyedén átismételhetők az útkereszteződésekben történő elsőbbségadási szabályok, így minden helyzetben magabiztosan lehet dönteni az útakon.

 

