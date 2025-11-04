Több jászkunsági kert is bekerült a legjobbak közé – itt van a díjazottak listája

november 4., kedd

Ismét díjazták a legjobb kertművelőket, immáron sokadik éve. A legszebb konyhakertek országos program idei országos díjátadó, értékelő- és szakmai napját a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban rendezték meg a napokban, ahol örökös díjat is átadtak.

Daróczi Erzsébet

Gyönyörű Zsigmond, a Sárándi Férfi dalárda vezetője, Beke Pál-díjas vőfély ízes verses gondolatai és a karcagi Árendás néptánccsoport műsora után Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a földdel való kapcsolat az ember lelkének része, benne van a szívósság, a mérték, az önállóság és a hit, hogy amit magunk teremtünk. Idén is díjazták a legszebb konyhakertek tulajdonosait. 

A legszebb konyhakertek tulajdonosait díjazták Karcagon.
A legszebb konyhakertek tulajdonosait díjazták a napokban Karcagon
Fotó: Daróczi Erzsébet

A generációk között képezhet hidat a legszebb konyhakertek program

– Tudjuk jól, hogy ma, amikor a világ körülöttünk sokszor viharos, amikor háború, gazdasági nehézségek és bizonytalanságok árnyékolják be a mindennapokat, különösen felértékelődik, hogy mi, magyarok a saját lábunkon akarunk állni, hogy megőrizzük azt, ami a miénk – mondta a városvezető.

Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója szerint eközben a konyhakert gondozása, türelemre, kitartásra és alkotásra tanít bennünket és tiszteletre a természet iránt. 

– A Magyarország legszebb konyhakertjei program példát mutat a fiataloknak is. Megmutatja nekik, hogy saját kezükkel létrehozott termés nem csak táplálék, hanem örömforrás, büszkeség és a fenntarthatóság jelképe. Ez a program azonban nemcsak a fiatalokhoz szól, egy konyhakertben a nagyszülőktől az unokákig mindenki megtalálja a helyét. A kert így összekötheti a generációkat, a nagyszülők bölcsessége, tapasztalata, a gyermekek kíváncsisága, energiája együtt alkot valami gyönyörűséget – jelentette ki.

„A legszebb konyhakertek” – karcagi eredményhirdetés

Fotók: Daróczi Erzsébet

Közel négyszáz település vett részt idén a programban

Sári Kovács Szilvia programigazgató értékelésben elmondta, hogy 2025-ben 368 település vett részt, ami rekordnak számít. A legtöbb nevezés normál kategóriában volt. A kertprogramban résztvevők által megművelt kert területe 1 418 914 négyzetméter volt, míg az eddig beérkezett adatok alapján 42 584 ember szorgoskodott a kertekben, sokszor több generáció is együtt. 

Az eseményen jelen volt Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, aki szerint a frissen, kertünkből szedett zöldség és gyümölcs zamata utánozhatatlan, nem múlhatja felül semmi. 

– A birtokunkban lévő tudást össze kell gyűjteni és tovább kell adnunk a lelkes fiataloknak, hogy a gyerekek saját élményeket tudjanak gyűjteni, ezáltal pozitív tapasztalataik további új kísérletezésekhez vezessék őket, kiszakítva a virtuális világból, ráirányítva figyelmüket az igazi világ szépségeire! Ez a tapasztalat arra motiválhatja őket, hogy maguk is kertművelő felnőttekké váljanak, így a program túlmutat a kertművelésen, szemléletformáló
és nevelő hatása is van –  mutatott előre az államtitkár.

Több kategóriában is díjazták a kertművelőket

A köszöntők után átadták kategóriánként a díjakat, oklevelet kaptak az adott település polgármesterei és koordinátorai is. Vármegyénkből a karcagi Jónás Sándor és felesége Zártkert 3 – Vegyes kategóriában, negyedik alkalommal érdemelték ki a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat, ezért Életmű-díjat vehettek át. A szintén karcagi Rácz János István és felesége Mini kategóriában érdemelték ki az országos díjat. Jászboldogházáról Buzáné Gugi Bettina Zártkert 1 – Zöldséges kategóriában második alkalommal érdemelte ki az országos díjat. Szemes-Csecselics Hajnalka koordinátori munkájáért kapott oklevelet, Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester Jászboldogháza, mint csatlakozó önkormányzatnak járó elismerést vette át. Az Agrárminisztérium Miniszteri különdíját a debreceni Vénkerti Közösségi Kert kapta.

