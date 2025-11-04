Több jászkunsági kert is bekerült a legjobbak közé – itt van a díjazottak listája

Gyönyörű Zsigmond, a Sárándi Férfi dalárda vezetője, Beke Pál-díjas vőfély ízes verses gondolatai és a karcagi Árendás néptánccsoport műsora után Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a földdel való kapcsolat az ember lelkének része, benne van a szívósság, a mérték, az önállóság és a hit, hogy amit magunk teremtünk. Idén is díjazták a legszebb konyhakertek tulajdonosait.

A legszebb konyhakertek tulajdonosait díjazták a napokban Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

A generációk között képezhet hidat a legszebb konyhakertek program

– Tudjuk jól, hogy ma, amikor a világ körülöttünk sokszor viharos, amikor háború, gazdasági nehézségek és bizonytalanságok árnyékolják be a mindennapokat, különösen felértékelődik, hogy mi, magyarok a saját lábunkon akarunk állni, hogy megőrizzük azt, ami a miénk – mondta a városvezető.

Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója szerint eközben a konyhakert gondozása, türelemre, kitartásra és alkotásra tanít bennünket és tiszteletre a természet iránt.

– A Magyarország legszebb konyhakertjei program példát mutat a fiataloknak is. Megmutatja nekik, hogy saját kezükkel létrehozott termés nem csak táplálék, hanem örömforrás, büszkeség és a fenntarthatóság jelképe. Ez a program azonban nemcsak a fiatalokhoz szól, egy konyhakertben a nagyszülőktől az unokákig mindenki megtalálja a helyét. A kert így összekötheti a generációkat, a nagyszülők bölcsessége, tapasztalata, a gyermekek kíváncsisága, energiája együtt alkot valami gyönyörűséget – jelentette ki.