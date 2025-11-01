3 órája
Mókás séta Törökszentmiklóson, rekord részvétel mellett – galériával, videóval
Szomszédolás turbó módban: díszített kapuk, villogó tökök, jóféle poénok. A Mókás séta Törökszentmiklóson a G-falut hosszú, nevetős menetoszloppá alakította. Jövőre érdemes több csokival és nagyobb memóriakártyával készülni, vélik a szervezők.
Törökszentmiklóson újra megtelt élettel a G-falu: házak előtt töklámpások, kapuknál cukorkás tálak, utcán jelmezes gyerekek és mosolygó szülők. A Mókás Séta Törökszentmiklóson idei kiadása minden várakozást felülmúlt, rekordszámú résztvevő csatlakozott – a szervezők szerint ez az igazi siker: együtt sétált a város apraja-nagyja.
A Mókás Séta Törökszentmiklóson rengeteg családot megmozgatott
Az eseményt az Összefogás a Törökszentmiklósi G-faluért Egyesület szervezte, Ponyokai Judit elnök pedig a közösségi oldalán köszönte meg a részvételt és a készülődést: mintegy 60 házat díszítettek fel, és előzetesen több mint 130 gyermeket regisztráltak a rendezvényre, de ennél jóval többen jelentek meg. Egy visszajelzés különösen megmaradt bennük:
„Olyan jó volt szomszédolni, beszélgetni, közösen sétálni egy kicsit…”
A mondat sűríti, miért jött létre tavaly a kezdeményezés halloween alkalmából, és miért nőtt ekkorára idén: a szomszédság ereje hozta össze az utcákat. A séta már Törökszentmiklóson túl is inspirált. A szervezők szerint közeli településeken is kedvet kaptak, hogy ezen a napon együtt „bolondozzon” a környék.
Halloween TörökszentmiklósonFotók: Beküldött
Rendkívül kreatív haloweeni dekorációk születtek
A hangulat könnyed volt, az üzenet komoly: közösségben élünk. A résztvevők között sok fiatal család, baráti társaság és nagyszülő is feltűnt; akadt, aki csak egy marék cukorral állt a kapuba, mások kivilágított udvarral, mini fotósarokkal készültek. A posztok alá ömlöttek a szívecskék és a biztatások.
Ponyokai Judit kiemelte: minden évben tanulnak, és a friss tapasztalatokat beépítik a folytatásba. Külön köszönetet mondott mindenkinek, aki önkéntesként, felajánlással vagy anyagi támogatással segített – ilyen háttérmunka nélkül nem állna össze egy este, amely ennyi mosolyt hoz a környékre.
Az elnök üzenete egyértelmű: „Jövőre Veletek ugyanitt!” – addig pedig maradnak a képek, a sztorik és az az érzés, hogy jó egymásra köszönni, jó együtt sétálni pár utcát. Aki idén csak néző volt, jövőre nyugodtan vegyen elő egy narancsszínű dísztököt, egy vicces kalapot vagy egy tál csokit, hiszen a törökszentmiklósi Mókás Séta lényege épp az, hogy mindenki hozzátesz valamit.
