Mókás séta Törökszentmiklóson, rekord részvétel mellett – galériával, videóval

Törökszentmiklóson újra megtelt élettel a G-falu: házak előtt töklámpások, kapuknál cukorkás tálak, utcán jelmezes gyerekek és mosolygó szülők. A Mókás Séta Törökszentmiklóson idei kiadása minden várakozást felülmúlt, rekordszámú résztvevő csatlakozott – a szervezők szerint ez az igazi siker: együtt sétált a város apraja-nagyja.

A Mókás Séta Törökszentmiklóson hihetetlen dekorációk között zajlott

Forrás: Összefogás a Törökszentmiklósi G-faluért Egyesület

A Mókás Séta Törökszentmiklóson rengeteg családot megmozgatott

Az eseményt az Összefogás a Törökszentmiklósi G-faluért Egyesület szervezte, Ponyokai Judit elnök pedig a közösségi oldalán köszönte meg a részvételt és a készülődést: mintegy 60 házat díszítettek fel, és előzetesen több mint 130 gyermeket regisztráltak a rendezvényre, de ennél jóval többen jelentek meg. Egy visszajelzés különösen megmaradt bennük:

„Olyan jó volt szomszédolni, beszélgetni, közösen sétálni egy kicsit…”

A mondat sűríti, miért jött létre tavaly a kezdeményezés halloween alkalmából, és miért nőtt ekkorára idén: a szomszédság ereje hozta össze az utcákat. A séta már Törökszentmiklóson túl is inspirált. A szervezők szerint közeli településeken is kedvet kaptak, hogy ezen a napon együtt „bolondozzon” a környék.