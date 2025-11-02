november 2., vasárnap

A múlt már történelem

Elkeseredett vásárlók járták az üzleteket, hiány volt gyertyából és ebből az ízletes gyümölcsből is

Megérkezett az első banánszállítmány Törökszentmiklósra, ruházati bolt nyílt a szolnoki Széchenyi lakótelepen, takarékossági világnap, módosították az általános jövedelemadót – többek között ezekről írt az Új Néplap elődje 1980. október 31-én. Múltidéző összeállításunkban a Szolnok Megyei Néplap 45 évvel ezelőtti lapszámából szemezgettünk.

Illés Anita

Gombkötő István jászberényi kádármester régóta az Új Néplap előfizetője. – Szüleim több mint ötven éve kezdték járatni a lap elődjét, a Szolnok Megyei Néplapot, amelynek az 1980. október 31-én megjelent számát a napokban találtam meg a szekrény mélyén. Érdekesség, hogy 45 évvel ezelőtt is péntekre esett október utolsó napja és ma is – mutatta meg hírportálunknak a megsárgult újságot a jászberényi kádármester. A megyei napilap évfolyamai szabadon és kényelmesen böngészhetők a Hungaricana közgyűjteményi portálon. Múltidéző összeállításunkból kiderül, milyen hírek uralták a Szolnok Megyei Néplap hasábjait 1980. október 31-én. 

Múltidéző összeállítás sok érdekességgel.
Gombkötő István jászberényi kádármester a szekrény mélyén bukkant rá a Szolnok Megyei Néplap 1980. október 31-én megjelent lapszámára. Múltidéző összeállításunkból kiderül, milyen hírek uralták a megyét 45 évvel ezelőtt. Fotó: Pesti József

Múltidéző összeállítás: szovjet filmeket mutattak be a megye településein

Címlapon jelent meg fotóval, hogy exportbútorok előállítását kezdte meg a Szikra Műbútor és Faárú Szövetkezet jászalsószentgyörgyi üzeme, ahonnan az NSZK-ba szállították a bajor faragott bútorokat. Azt is megtudtuk, hogy 1980. október 30-án megkezdődött a Szovjet Kultúra Napjai elnevezésű országos rendezvénysorozat, melynek keretében Szolnokon a Tallinn filmszínházban megnyitották a szovjet filmek fesztiválját. Október 30. és november 12. között a megye településein több mint 50 szovjet filmet láthattak az érdeklődők. Külpolitikai hírekről, a KISZ X. kongresszusának összehívásáról és a Minisztertanács üléséről is olvashatunk. 

A Szolnok Megyei Néplap 1980. október 31-én megjelent száma. Forrás: Hungaricana

Hogyan értékelték az amerikai elnökjelöltek vitáját? 

Az újságot tovább lapozva, a második oldalon a nagyvilág hírei kerültek fókuszba. Részletes tudósítás készült a moszkvai Kremlben tartott szovjet-lengyel csúcstalálkozóról, melynek résztvevői a szovjet-lengyel kapcsolatok további fejlesztéséről tanácskoztak, természetesen a jószomszédság, az elvtársi szolidaritás és a közös célok szellemiségében. Az 1980-as amerikai elnökválasztás kampányában október 28-án rendezték meg az elnökjelöltek tévévitáját. 

Jimmy Carter és Ronald Reagen tévévitájának utóhangjairól ezt írta a megyei lap: „A választás előtti napok egymást követő izgalmai ellenére változatlan az alapképlet, amely szerint Jimmy Carter akkor tarthatja meg a Fehér Házat, ha sikerül meggyőznie a választók többségét arról, hogy ellenfele háborúba sodorhatja az országot. A szerdai Washington Post elsőoldalas főcíme a „A háború és a béke vitájának” nevezte a clevelandi Carter-Reagan eszmecserét.” 

Jimmy Carter és Ronald Reagen tévévitájának utóhangjairól is írt a megyei lap. Forrás: Hungaricana


A harmadik oldalon hosszabb írás jelent meg a vállalati belső irányítási rendszer túlszabályozásáról, de azt is megtudhattuk, hogy az NDK-ból pártmunkás küldöttség járt Szolnokon, míg Kőtelekre észt delegáció érkezett. Beszámoltak a Székesfehérváron tartott országos építőipari konferenciáról, az MSZMP Szolnok városi pártbizottsága, a Hazafias Népfront megyei bizottsága, valamint a munkásőrségben tevékenykedő orvosok tanácskozásáról is. 

A vállalati belső irányítási rendszer is téma volt a 45 évvel ezelőtt megjelent újságban. Forrás: Hungaricana

A negyedik oldalt a rádió és televízió műsor uralta (1980. november 3-tól 9-ig). Hétfőn adásszünet volt, így heti hat napon át volt műsor a Magyar Televízióban. November 4-én, kedden a nap folyamán többek között Tévétorna, Iskolatorna, Mindenki iskolája, Melyiket az ötezerből?, Esti mese, TV-Híradó szerepelt műsoron, de a Budapest Honvéd – Reál Madrid, Bajnokcsapatok Európai Kupájának labdarúgó mérkőzését, Hofi Géza Mikroszkóp Színpadi műsorának tévéváltozatát is láthatták a nézők. 

Egy oldalt kapott a rádió és televízió műsor. Forrás: Hungaricana

Első alkalommal 1924. október 31-én rendezték meg a takarékossági világnapot, amelyhez később Magyarország is csatlakozott. A beosztó és takarékos életmódra, a körültekintő gazdálkodásra hívják fel az olvasók figyelmét a 5. oldalon megjelent cikkben. A Szovjet Kultúra Napjai rendezvénysorozat keretében nyílt meg a Műcsarnokban A szovjet fotográfia 60 éve című kiállítás. Ennek részleteiről is beszámolt az újság. 

A körültekintő gazdálkodásra is felhívták a figyelmet a takarékossági világnapon. Forrás: Hungaricana

Apróhirdetés, köszönetnyilvánítás mellett az érdekességek rovatban a komáromi szekeresek gazdákról olvashatunk. 

Ingatlan, gépjármű, lakáscsere és házassági hirdetések is megjelentek a lapban. Forrás: Hugaricana

Negyvenöt évvel ezelőtt október utolsó napján a megyei sporthírek közé tartozott a középfokú oktatási intézmények hagyományos országos serdülő és ifjúsági ökölvívó seregszemléje, melyet a tiszaligeti sportcsarnokban rendeztek meg. Sok egyéb mellett a nagykun iskolák atlétikai versenye és Kisújszállás mozgalmas sportélete is hírértékkel bírt. Mindezekről bővebb információ a 7. oldalon található. 

A megyei sporteseményekről is beszámolt a Szolnok Megyei Néplap. Forrás: Hugaricana

Az utolsó, 8. oldalon Világos? címmel arról írt az újság, hogy október 30-án elkeseredett vásárlók járták Szolnok boltjait, ABC áruházait. Halottak napjához közeledve gyertyát és mécsest szerettek volna vásárolni, de sajnos nem kaptak. Mint, ahogy banánt sem. A mai fiatalok számára valószínűleg hihetetlennek tűnik, de a rendszerváltás előtti évtizedekben a banán luxuscikk volt Magyarországon. Ha híre ment, hogy banánszállítmány érkezett, az emberek megrohamozták a boltokat, sorban álltak érte, de nem mindenkinek jutott az ízletes déligyümölcsből. A szerencsésebbek pult alól szereztek. Igazi szenzációként terjedt a megyei lap híre, miszerint megérkezett az első banánszállítmány a Szolnok-Békés megyei Élelmiszer- és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat törökszentmiklósi banánérlelőjébe. A gyümölcs érlelés után szombaton került az üzletekbe.

További témák az utolsó oldalról: 

  • módosították az általános jövedelemadóra vonatkozó rendelkezéseket,
  • a szolnoki MÁV Kórház KISZ-klubjában megnyílt Nagy István szobrászművész kiállítása,
  • temetői különjáratok indulnak Szolnokon,
  • szolnoki Áchim úti iskola negyeszázados jubileumot ünnepel.  
Egy fénykép is megjelent az első banánszállítmény érkezéséről. Fotó: Hungaricana


 

 

